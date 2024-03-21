Логово дракона: самая глубокая голубая дыра в мире

Ранее самой глубокой считалась голубая дыра на Багамах, но потом учёные обнаружили нового рекордсмена.

Голубые дыры (blue hole) — это карстовые воронки, лежащие ниже уровня моря. Свое имя они получили из-за впечатляющего контраста темно-голубой воды с глубины и окружающей ее более светлой воды. Голубые дыры, предположительно, были образованы в результате различных карстовых процессов — таких, как вымывание трещин в известняковых породах под действием дождевых вод. Многие из них появились во время ледникового периода.

Масштаб голубых дыр может быть разным. Самой глубокой долгое время считалась Голубая дыра Дина (Dean’s Blue Hole) на багамском острове Лонг-Исланд: 202 метра. Ближе к поверхности она имеет округлую форму, с диаметром от 25 до 35 м, а начиная с глубины в 20 метров дыра расширяется до 100 м в диаметре.

В числе других известных «гигантов» — Большая голубая дыра (Great Blue Hole) в составе Белизского барьерного рифа: ее диаметр составляет 305 м, глубина — 120 м. Но после того, как была измерена голубая дыра в районе Парасельских островов, о прежних рекордсменах пришлось забыть.

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Фото: Wikimedia Commons

Парасельские острова — необитаемый архипелаг в Южно-Китайском море. Он расположен в 230 км к югу от китайского острова Хайнань и в 200 км к востоку от вьетнамского островного уезда Лишон. Над архипелагом с 1974 года был установлен контроль КНР, но претензии на него предъявляют также Вьетнам и Тайвань.

Голубая дыра, претендующая на звание самой глубокой в мире, носит имя «Дыра дракона» (Dragon Hole) и упоминается в китайских легендах: якобы обезьяна, наделенная сверхспособностями, получает волшебную палочку от живущего здесь дракона — повелителя подводного царства. О том, почему в Китае дракон оказался связан с водной стихией, мы писали в нашем большом материале про китайских драконов.

Измерения Дыры дракона провели специалисты из китайских организаций по изучению и охране кораллов. Как сообщает Синьхуа, в глубину воронка достигает 300,89 метров. В верхней части дыры ученые насчитали более 20 видов живых существ, а на глубине более 100 метров, где почти нет кислорода, жизнь не была найдена.

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