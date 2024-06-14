Назван обладатель самого крупного генома на планете

Книга рекордов Гиннесса присудила звание «обладателя самого большого генома» на планете Земля новокаледонскому папоротнику Tmesipteris oblanceolate.

Ученые подсчитали, что если «размотать» ДНК одной из клеток папоротника Tmesipteris oblanceolata – ничем не примечательного жителя тихоокеанского острова Новая Каледония – то её длина составит около 106 метров.

Для сравнения: «нить» человеческого ДНК растянется чуть больше чем на два метра.

Всего в организме человека содержится около 30 триллионов клеток. Каждая из них имеет ядро, содержащее ДНК, которая из поколения в поколение передаёт информацию, необходимую для приспособления и выживания человечества. Совокупная ДНК организма и называется геномом.

Вес же человеческого генома составляет 3.1 пар гигабаз (Гбп) – так называется единица измерения длины ДНК. В одной гигабазе – миллиард пар оснований ДНК.

А вот Tmesipteris oblanceolate может похвастаться геномом весом в целых 160 Гбп! При этом сам папоротник, который можно встретить только лишь на небольшой французской территории в Тихом Океане, достигает не больше 10 сантиметров в длину.

Tmesipteris oblanceolata. (= Tmesipteris truncata) Фото: Pol Fernandez / Wikimedia Commons

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Раньше звание обладателя самого крупного генома принадлежало японскому цветку Paris japonica. Но папоротник из Новой Каледонии опередил его в размерах генома на целых 7 процентов. По словам соавтора только что опубликованного исследования Илии Лейтич, команда была действительно шокирована своим открытием.

«Мы думали, что уже достигли биологического предела. Мы поистине подходим к изведанной границе биологии», — прокомментировала Лейтич, которая является научным сотрудником Британского Королевского ботанического сада Кью.

Работа по изучению рекордсмена началась в 2023 году, когда двое ученых из исследовательской команды отправились на главный новокаледонский остров Гранд-Тер, чтобы объединить усилия с местными учеными.

К сожалению, они также пришли к выводу, что наличие огромного генома – не повод для радости. Чем больше геном, тем больше должны быть клетки, чтобы его вместить. Для растений это означает наличие более крупных пор листьев, а значит, и более медленный рост. Также большой геном ограничивает репродуктивные способности растений из-за трудностей в воссоздании новых копий ДНК.

Поэтому нашему герою может быть гораздо сложнее адаптироваться к изменениям окружающей среды, чем его соратникам с менее внушительным геномом.