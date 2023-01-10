Не интересуетесь сексом – скоро умрете? Японские ученые сделали неожиданные выводы

Японские ученые нашли связь между продолжительностью жизни и либидо у мужчин.
Японские ученые выяснили, что отсутствие интереса к сексу у мужчин связано с повышенным риском смерти. Результаты научной работы сотрудников Университета Ямагата опубликованы в журнале PLOS.
В исследовании приняли участие 20 969 человек (8 558 мужчин и 12 411 женщин) в возрасте от 40 лет. Уровень их сексуального интереса оценивали с помощью опросников, а связь между ними и смертностью — с помощью модели пропорциональных рисков, прогнозирующей вероятность события с учетом влияния различных факторов. При этом рассматривалась как общая смертность, так и смертность от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
За время наблюдения умерли 503 человека, при этом 162 смерти были связаны с раком, а 67— с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Результаты анализа показали, что общая смертность и смертность от рака гораздо выше среди мужчин с отсутствием сексуального интереса.
Модель пропорциональных рисков, учитывающая возраст, артериальное давление, диабет, курение, употребление алкоголя, образование и другие факторы, показала, что у мужчин, которым не интересна сексуальная жизнь, риск смерти повышается в 1,7 раза.
Ученые объясняют это тем, что сексуальный интерес признан одним их показателей здоровья и качества жизни. Он играет роль не только в поддержании здоровых отношений и половой функции, но и в увеличении продолжительности жизни.
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