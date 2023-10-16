Неандертальцы охотились на пещерных львов еще 48 000 лет назад

Это одно из самых ранних свидетельств охоты на больших кошек.

Палеонтологи представили доказательства охотничьих повреждений на скелете пещерного льва возрастом около 48 000 лет, найденного в Германии. Они свидетельствуют о самом раннем прямом случае убийства крупного хищника в истории человечества.

Авторы работы также обнаружили львиные фаланги возрастом не менее 190 000 лет в немецком Эйнхорнхёле, которые представляют собой самый ранний пример использования шкуры пещерного льва неандертальцами в Центральной Европе.

История расселения львов имеет некоторые параллели с нашей историей. Линия львов зародилась в Восточной Африке, а самые ранние окаменелости львоподобной пантеры датируются периодом от 3,8 до 3,6 миллионов лет в Танзании.

Удивительно быстрое расселение произошло в среднем плейстоцене, о чем свидетельствует присутствие останков львов в Западной Европе. К позднему плейстоцену евразийский пещерный лев (Panthera spelaea) занимал ключевую экологическую роль высшего хищника до своего исчезновения к концу плейстоцена, причем самые молодые окаменелости датируются 12 500 годами в Центральной Европе.

Рисунки пещерных львов в пещере Шове во Франции Фото: NLD

В новом исследовании доктор Габриэле Руссо и его коллеги из Тюбингенского университета проанализировали почти полный скелет среднего размера пещерного льва из Зигсдорфа, Германия, который был первоначально раскопан в 1985 году и имеет возраст около 48 000 лет.

Наличие порезов на костях, включая два ребра, некоторые позвонки и левое бедро, предполагает, что древние люди зарезали большую кошку. Авторы исследования обнаружили частичную колотую рану на внутренней стороне третьего ребра льва, которая, похоже, соответствует следу от удара копья с деревянным наконечником.

Прокол расположен под углом, что позволяет предположить, что копье вошло в левую часть живота льва и пронзило жизненно важные органы, прежде чем поразить третье ребро на правой стороне. Характеристики колотой раны напоминают те, что были обнаружены на позвонках оленей, которые, как известно, были оставлены копьями неандертальцев.

Исследователи предполагают, что образец Зигсдорфа представляет собой самое раннее свидетельство того, что неандертальцы намеренно охотились на пещерных львов.

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«Новые доказательства – это самый ранний случай охоты на пещерных львов с использованием копий. Продолжение использования деревянных копий, в то время как неандертальцы, вероятно использовали оружие с каменными наконечниками, подтверждается в таких местах, как Ноймарк-Норд и Леринген, и поэтому их использование в Зигсдорфе неудивительно», – пишут исследователи.

По словам ученых, порезы на нескольких костных элементах экземпляра из Зигсдорфа позволяют предположить, что лев был обработан на месте убийства. После того, как мясо было отобрано, тушу выбросили.

Антропогенные модификации скелета льва Зигсдорфа Фото: Gabriele Russo

Ученые также проанализировали фаланги и сесамовидные кости пальцев ног и нижних конечностей трех особей пещерного льва из Эйнхорнхёля. На этих костях также имеются порезы, аналогичные тем, которые образуются при снятии шкуры с животного.

Наличие антропогенно модифицированных костей предполагает, что они остались внутри львиной шкуры, которую затем оставили на этом месте. Расположение этих порезов позволяет предположить, что в процессе снятия шкуры был применен тщательный подход, чтобы когти остались внутри меха.

«Это может быть самым ранним свидетельством того, что неандертальцы использовали шкуру льва, возможно, в культурных целях. В совокупности эти результаты дают новое представление о взаимодействии неандертальцев и пещерных львов в плейстоцене», – пишут авторы.