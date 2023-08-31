Небывалый случай: у жительницы Австралии из мозга достали живого червя, который обычно живёт в змеях

Это первый подобный случай в истории.

Во время операции на открытом мозге 64-летней женщины врачи больницы Канберры заметили внутри «длинную, похожую на струну» структуру, поражающую правую лобную долю. Вытащив её, медики поняли, что это живой извивающийся круглый червь.

Это далеко не первый раз, когда паразитические черви обнаруживаются в человеческом мозгу, но эта конкретная нематода не похожа ни на одну другую, описанную в медицинской литературе.

Почему? Хирурги извлекли из мозга женщины аскариду под названием Ophidascaris robertsi, которая проводит большую часть своей взрослой жизни в организме ромбических питонов (Morelia spilota).

«Это первый в мире случай заболевания офидаскаридом у человека», – Санджае Сенанаяке, специалист по инфекционным заболеваниям клиники в Канберре.

Ранее этот паразит обнаруживался в ювенильной форме в организме коал, но никогда ранее его не находили в мозге млекопитающих в состоянии полноценной взрослой особи. Жизненный цикл червя обычно начинается с личинки в органах мелких млекопитающих, которые затем поедаются ромбическими питонами. Затем паразит разрастается в пищеводе и желудке змеи.

Пациентка, проходившая лечение в Канберре, никогда не имела прямого контакта с такими змеями, но она часто собирает местные травы в озере недалеко от своего дома на юго-востоке Нового Южного Уэльса. Исследователи подозревают, что змея, обитающая в этом районе, выделяет личинки паразита через свои фекалии. Затем инфекция распространилась на женщину, когда она прикоснулась к зараженной траве или съела ее – примерно в начале 2021 года.

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«Сначала у нее появились боли в животе и диарея, за которыми последовали жар, кашель и одышка. Оглядываясь назад, можно сказать, что эти симптомы, вероятно, были вызваны миграцией личинок круглых червей из кишечника в другие органы, такие как печень и легкие. Мы взяли образцы дыхательных путей и сделали биопсию легких. Однако в этих образцах паразитов обнаружено не было», – Карина Кеннеди, клинический микробиолог из больницы Канберры.

Личинки на этой стадии были слишком малы, чтобы их можно было увидеть. Кеннеди говорит, что искать их было все равно что иголку в стоге сена. Но незамеченные личинки созревали. К 2022 году симптомы женщины уже включали проблемы с памятью, когнитивные проблемы и депрессию.

Сканирование мозга выявило поражение правой лобной доли, потребовавшее хирургического вмешательства. Именно здесь нейрохирурги обнаружили уже взрослого паразита.

А) Сканирование мозга пациентки, показывающее поражение лобной доли. В-С) Паразит после его удаления из очага поражения Фото: Emerging Infectious Diseases, 2023

Паразитические черви редко проникают в мозг человека, который тщательно защищен от остального организма. В данном случае у пациентки наблюдалась иммуносупрессия, что, как подозревают специалисты, позволило личинкам червя мигрировать через гематоэнцефалический барьер в центральную нервную систему.

Эксперты говорят, что тот факт, что личинки могут развиться в зрелую форму в организме человека, является странным и примечательным. Чтобы убедиться, что личинки не прячутся где-либо еще в теле пациентки, исследователи лечили женщину противопаразитарными препаратами. За ее здоровьем продолжают тщательно следить.