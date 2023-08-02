Недалеко от Корсики найдено затонувшее римское судно с бесценным стеклянным грузом

Убыток владельца судна от потерянного товара был колоссальным для тех времен.

Совместная экспедиция подводных археологов из Италии и Франции недавно отправилась на место кораблекрушения Capo Corso 2 – судна, которое было найдено на морском дне в 2012 году. Корабль покоится на глубине около 350 метров недалеко от побережья французского острова Корсика.

Во время раскопок корабля под водой археологи обнаружили внушительную коллекцию высококачественного необработанного стекла и богато украшенной римской стеклянной посуды различных форм и размеров.

Это только второе средиземноморское кораблекрушение со «стеклянным» грузом, и его потеря означала бы значительные финансовые потери для спонсоров путешествия.

Основываясь на внешнем виде корабля, археологи полагают, что он был построен и потерпел крушение где-то между концом первого века и началом второго века нашей эры. Судно, получившее наименование Capo Corso 2, было римским торговым кораблем, но ученым пока не удалось выяснить откуда и куда он плыл.

Группа итальянских и французских археологов начала исследование Capo Corso 2 с фотограмметрической съемки. Эта процедура была разработана для сбора фотографических свидетельств о текущем состоянии места кораблекрушения, чтобы оценить, как на него могли повлиять отложения и, возможно, действия человека.

Получив эту информацию, они смогли отправить дистанционно управляемый аппарат (ROV) под названием «Артур» на дно моря, сняв на видео осколки стекла, разбросанные по дну океана. Аппарат собрал множество образцов этих артефактов, чтобы вернуть их на поверхность. Среди груза судна не было ничего, кроме стекла – как в необработанном, так и в обработанном виде.

Большая часть стекла Capo Corso 2 была необработанной и транспортировалась в для последующей обработки. Блоки стекла были самых разных цветов и размеров. Если бы они достигли точки назначения, из них сделали был изысканную и красивую посуду.

В дополнение «Артур» обнаружил осколки чашек, бутылок, тарелок, мисок и других видов стеклянной посуды – и несколько уцелевших артефактов.

Археологам не удалось найти никаких скелетных останков на месте кораблекрушения. Возможно, экипаж успел спастись, оставив позади бесценный груз. Тонны стекла и сейчас покоятся на дне моря – даже для подводных археологов это место стало впечатляющим.

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Клешни-захваты ровера «Артур» были разработаны для бережного обращения с хрупкими артефактами Фото: Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo

Хотя археологи не могут точно сказать, куда направлялся корабль, их самая надежная гипотеза – побережье французского Прованса. Скорее всего, туда корабль направлялся из порта на Ближнем Востоке. Они сделали этот вывод, основываясь на типе и количестве обнаруженных стеклянных блоков и предметов посуды – в образцах можно проследить связь с Ливаном или Сирией.

Независимо от специфики торгового пути судна, именно римляне контролировали всю эту территорию в первые два века первого тысячелетия.

В будущем археологи еще не раз удаленно посетят место 1900-летнего кораблекрушения, поскольку технология ROV предоставит ученым беспрецедентный доступ к глубоководному участку, который иначе был бы практически недосягаемым для исследований.