Недостаток сна превращает работников в манипулятивных психопатов: исследование

Ученые хотели выяснить, по каким причинам сотрудники начинают проявлять на работе свои худшие качества.

Дефицита сна может играть ключевую роль в активизации «темной стороны» личности, заключили исследователи после 10-дневного эксперимента среди бельгийских и аргентинских сотрудников.

В фокусе исследователей оказалась так называемая «темная триада» человеческих качеств: нарциссизм, психопатия и макиавеллизм (то есть манипулятивный подход к жизни, когда человек готов лгать и использовать других для достижения своих целей).

В ходе эксперимента 103 участника должны были отслеживать своё состояние утром и вечером, включая самочувствие, качество сна и склонность к проявлению своих «темных качеств» в течение дня.

Эксперимент показал, что даже люди, несклонные к проявлению негативных черт, из-за нехватки сна начинали вести себя более эгоистично и манипулятивно. Отсутствие качественного отдыха приводило к низкой стрессоустойчивости и, как следствие, к «токсичному» поведению на работе. Подобные результаты могут стать сигналом для работодателей – можно, например, ввести перерыв на сончас! Ведь, судя по всему, здоровый сон приводит не только к более качественному выполнению задач, но и благоприятной обстановке в коллективе.