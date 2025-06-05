авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 2 (16)

апрель-май

Russian Traveler №2(16) 2025
Голосуй в премии Russian Traveler Awards ⭐️
Голосуй в премии Russian Traveler Awards ⭐️
Russian Traveler

№ 2 (16)

апрель-май

Russian Traveler №2(16) 2025
Голосуй в премии Russian Traveler Awards ⭐️
Голосуй в премии Russian Traveler Awards ⭐️

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Недостаток сна превращает работников в манипулятивных психопатов: исследование

Недостаток сна превращает работников в манипулятивных психопатов: исследование

Ученые хотели выяснить, по каким причинам сотрудники начинают проявлять на работе свои худшие качества.

Дефицита сна может играть ключевую роль в активизации «темной стороны» личности, заключили исследователи после 10-дневного эксперимента среди бельгийских и аргентинских сотрудников. 

В фокусе исследователей оказалась так называемая «темная триада» человеческих качеств: нарциссизм, психопатия и макиавеллизм (то есть манипулятивный подход к жизни, когда человек готов лгать и использовать других для достижения своих целей). 

В ходе эксперимента 103 участника должны были отслеживать своё состояние утром и вечером, включая самочувствие, качество сна и склонность к проявлению своих «темных качеств» в течение дня. 

Эксперимент показал, что даже люди, несклонные к проявлению негативных черт, из-за нехватки сна начинали вести себя более эгоистично и манипулятивно. Отсутствие качественного отдыха приводило к низкой стрессоустойчивости и, как следствие, к «токсичному» поведению на работе. Подобные результаты могут стать сигналом для работодателей – можно, например, ввести перерыв на сончас! Ведь, судя по всему, здоровый сон приводит не только к более качественному выполнению задач, но и благоприятной обстановке в коллективе.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025