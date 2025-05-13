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Некоторым людям-мутантам хватает всего 4 часов сна

Некоторым людям-мутантам хватает всего 4 часов сна

Большинству из нас для нормального функционирования требуется около 7-9 часов полноценного отдыха.

Ученые обнаружили редкую генетическую мутацию, благодаря которой некоторым людям достаточно всего 4 часов сна за ночь, чтобы хорошо себя чувствовать. 

Речь идёт о мутации под кодовым названием SIK3-N783Y. Исследователи обнаружили её у одного человека, который проявлял необычные характеристики сна. Подобным «суперспящим» людям хватает всего 4-6 часов, чтобы восстановить во сне все функции организма, на восполнение которых у большинства из нас уходит вся ночь. Эту мутацию связали с геном Sik3, который раньше ассоциировали с повышенной сонливостью. 

Чтобы подтвердить свои догадки, исследователи поставили опыты на лабораторных мышах: их наделили мутацией SIK3-N783Y, а затем всячески мешали им спать. Оказалось, что даже после длительного периода лишения сна мыши-мутанты высыпались на 54 минуты быстрее своих коллег по цеху. 

В целом мышам нужно около 12 часов сна, поэтому разница всего в час не такая значительная, как между 9 часами сна у обычных людей и 4 часами у «суперспящих» мутантов. Это можно объяснить тем, что сон у мышей более фрагментированный, чем у людей. 

Фото: Oxana Golubets / Unsplash

В любом случае, подобная аномалия у некоторых из нас кажется настоящей суперспособностью. Исследования давно выявили, что недостаток сна негативно влияет на общее самочувствие, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ведет к депрессивному состоянию и понижает иммунитет. «Мутанты» чувствуют себя отлично и после нескольких часов сна, при этом имея в запасе уйму свободного времени. 

Однако у подобного состояния обнаружились свои минусы: такие люди чувствуют себя хуже, если спят дольше своей положенной нормы, а бурная ночная активность может прийтись не по нраву их родственникам и соседям.

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