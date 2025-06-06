Немецкие археологи раскрыли тайну «Ледяного принца»

Гробницу знатного малыша нашли возле города Матциес в 2021 году.

Немецкие археологи раскрыли загадку древней гробницы знатного ребенка, найденной возле города Матциес в 2021 году. Исследования показали, что мальчик из аристократической семьи умер около 670–680 гг. от болезни уха в полтора года. Его назвали «Ледяным принцем».

Малыша похоронили с маленьким мечом, шелковыми одеждами, серебром и золотым крестом, символизирующим первые признаки христианства. Среди вещей найдены орехи, фрукты и свинина. Шелк в то время привозился лишь из Византии и являлся признаком высокого статуса.

Захоронение находилось в бывшей римской вилле, часто ремонтируемой, что доказывает ее длительное семейное почитание. Открытие дает важные сведения о жизни и обычаях раннего средневековья в Баварии.

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