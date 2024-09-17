Необычный артефакт: китайский погребальный костюм из нефрита дарил «бессмертие» усопшим

Представителей китайской императорской династии Хань облачали в дорогостоящее одеяние во время захоронений.
Около 2000 лет назад китайские мастера собирали воедино тысячи кусочков нефрита и скрепляли их золотой нитью, чтобы даровать правителям династии Хань и их близким бессмертие.
Эти невероятные посмертные «доспехи» были впервые обнаружены археологами в 1968 году в провинции Хэбэй на северо-востоке Китая. Учёные встречали упоминания о странных одеяниях и раньше, но только захоронения правителя Лю Шэна, принца Чжуншаня и его жены, принцессы Доу Вань раскрыли, как выглядел удивительный артефакт. Например, костюм правителя Шэна содержал 2498 отдельных пластинок нефрита – по подсчётам исследователей, на создание такого костюма вручную могло уйти около 10 лет!
В захоронениях также обнаружили нефритовые затычки для ушей (и других отверстий) и пластины из того же минерала для век.
Археологи считают, что в династии Хань (правили с 206 года до нашей эры по 220 год нашей эры) верили, что нефритовые одежды могли защитить тело и душу погребённых, даруя им бессмертие. Сейчас эти нефритовые костюмы выставлены в Столичном музее Пекина.
Считается, что в подобные погребальные одеяния облачали и более поздних правителей и представителей элиты (правда, костюмы менее важных особ скрепляли уже шёлковой нитью, а не золотой), чтобы «предотвратить тление» их тел. Практику прекратили в 500-х годах нашей эры во время правления Вэнь-ди, императора Западного Вэя, из-за участившихся случаев мародерства гробниц.
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