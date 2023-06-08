Никогда не догадаетесь, что снится голубям. А ученые сделали им ЭКГ и выяснили

Птицы видят полеты и эмоционально переживают их.

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Немецкие ученые выяснили, что голубям снятся сны — они, среди прочего, видят полеты. Для того, чтобы прийти к этому выводу, специалисты обучили 15 птиц спать в шумной обстановке с зафиксированной головой, а затем провели для них ЭЭГ и МРТ. Именно в ходе этих исследований и выяснилось, что голуби видят сны. Причем во время глубокого сна у них, как и у людей, увеличивается поток спинномозговой жидкости — это помогает птицам избавляться от «мусора», накопившегося за день.

Однако самое интересное происходит у голубей во время быстрой фазы отдыха. Как выяснилось, у них активизируются отделы мозга, отвечающие за обработку визуальной информации и анализ движений в полете. А птичьи зрачки в это время сокращаются столь же часто, как при ухаживаниях или проявлении агрессии. На основании всех полученных данных ученые пришли к выводу, что голуби, по всей видимости, летают во сне, а также эмоционально переживают этот процесс. Впрочем, для того чтобы выяснить, что именно снится птицам, необходимы дальнейшие исследования.

Ранее ученые выяснили, что во время длительных выходов в море северные морские слоны (Mirounga angustirostris) спят менее 20 минут за раз и не больше двух часов в сутки. Такие цифры делают их (наряду с африканскими слонами) лидерами среди млекопитающих с наименьшим измеренным количеством сна.