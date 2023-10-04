Нобелевскую премию по физике вручили за эксперименты с аттосекундными импульсами

Лауреатами стали Пьер Агостини, Ференц Краус и Энн Л’Юилье.

Нобелевскую премию по физике в 2023 году присудили за экспериментальные методы, позволяющие генерировать аттосекундные импульсы для исследования динамики электронов в веществе. Нобелиатами стали Пьер Агостини, США, Ференц Краус, Германия и Анн Л’Юилье, Швеция.

Разобраться в том, какой вклад они привнесли в науку, нам помог кандидат наук Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН Илья Бетеров, прокомментировав вручение премии.

Аттосекунда ― это очень короткое время. За одну секунду происходит миллиард миллиардов аттосекундных колебаний. Именно такие времена определяют скорости процессов в микрочастицах – атомах и молекулах. Нобелевская премия присуждена физикам, которые научились генерировать такие сверхкороткие лазерные импульсы, исследовать и задавать характеристики импульсов, и применять их для изучения свойств атомов и молекул.

Ференц Краус разработал методы как генерации, так и измерения аттосекундных импульсов. Пьеру Агостини принадлежит изящный метод реконструкции профиля аттосекундного импульса. Энн Л'Юилье применила аттосекундные лазерные импульсы, чтобы изучить движение электронов в атомах и молекулах в режиме реального времени

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Илья Бетеров Старший научный сотрудник лаборатории нелинейных лазерных процессов и лазерной диагностики Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН «Генерировать аттосекундные импульсы очень трудно – для этого не подойдет обычный лазер, потому что колебания электромагнитного поля в лазерной волне видимого света длятся дольше. Потребовалось работать с жестким ультрафиолетовым излучением и использовать методы нелинейной оптики: генерировать излучение в инертном газе».

Вклад лауреатов позволил исследовать процессы, которые происходят настолько быстро, что раньше невозможно было их отследить.

У этих открытий есть потенциальные применения во многих различных областях. Например, в электронике важно понимать и контролировать поведение электронов в материале. Аттосекундные импульсы также можно использовать для идентификации различных молекул, например, в медицинской диагностике.