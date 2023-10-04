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Нобелевскую премию по физике вручили за эксперименты с аттосекундными импульсами

Фото: Johan Jarnestad / The Royal Swedish Academy of Sciences
Фото: Nobel Prize

Лауреатами стали Пьер Агостини, Ференц Краус и Энн Л’Юилье.

Нобелевскую премию по физике в 2023 году присудили за экспериментальные методы, позволяющие генерировать аттосекундные импульсы для исследования динамики электронов в веществе. Нобелиатами стали Пьер Агостини, США, Ференц Краус, Германия и Анн Л’Юилье, Швеция.

Разобраться в том, какой вклад они привнесли в науку, нам помог кандидат наук Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН Илья Бетеров, прокомментировав вручение премии. 

Аттосекунда ― это очень короткое время. За одну секунду происходит миллиард миллиардов аттосекундных колебаний. Именно такие времена определяют скорости процессов в микрочастицах – атомах и молекулах. Нобелевская премия присуждена физикам, которые научились генерировать такие сверхкороткие лазерные импульсы, исследовать и задавать характеристики импульсов, и применять их для изучения свойств атомов и молекул.

Ференц Краус разработал методы как генерации, так и измерения аттосекундных импульсов. Пьеру Агостини принадлежит изящный метод реконструкции профиля аттосекундного импульса. Энн Л'Юилье применила аттосекундные лазерные импульсы, чтобы изучить движение электронов в атомах и молекулах в режиме реального времени

Вклад лауреатов позволил исследовать процессы, которые происходят настолько быстро, что раньше невозможно было их отследить.

У этих открытий есть потенциальные применения во многих различных областях. Например, в электронике важно понимать и контролировать поведение электронов в материале. Аттосекундные импульсы также можно использовать для идентификации различных молекул, например, в медицинской диагностике.

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