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Как у человека появился нос? Случайно!

Фото: k.ivoutin/Flickr.com
Фото: David Jones/Flickr.com

Форма нашего носа не более чем эволюционная случайность: она нисколько не связана с возложенными на орган задачами.

Некоторые антропологи считают, что выдающийся нос человека оказался более эффективным «кондиционером», чем плоские носы других человекообразных приматов. Ученые решили это проверить: исследование провели специалисты из Киотского университета. Они просканировали полости носа шести человек, четырех шимпанзе и шести макак, а затем с помощью компьютера смоделировали потоки вдыхаемого воздуха, проходящего через носовые ходы.

Фото: Kyoto University/Flickr.com
Проходящие через нос потоки сухого или влажного, теплого или холодного воздуха.

Выяснилось, у приматов вдыхаемый воздух «кондиционируется» значительно эффективнее. Но когда ученые на компьютере поменяли форму человеческих носов, сделав их похожими на носы шимпанзе, оставив притом расположение ходов на прежнем месте – эффективность не выросла.

Фото: Unsplash
Шимпанзе

С другой стороны говорить о том, что человек получает некондиционированный воздух, не приходится: в дополнению к носу, часть работы проделывает глотка. У человека она длиннее, чем у приматов, поскольку активно участвует в речевом процессе; благодаря своей анатомии она также фильтрует поступающий в организм воздух.

На основе проведенных исследований ученые предположили, что выступающий нос сформировался у человека около 2-3 миллионов лет назад – в то время, когда происходили изменения в форме человеческого черепа. Размер мозга увеличился, и организму потребовалось освободить для него место. Так что необычный нос человека биологи не посчитали результатом естественного отбора.

По мнению ученых, такой крупный нос не выполняет никаких полезных функций и является побочным следствием других изменений лица в ходе человеческой эволюции.

Интересный факт про носы

Один из самых необычных носов можно увидеть у сайгака – степной антилопы. Это даже, можно сказать, носохобот. Особенно он заметен у самцов: большой, горбатый, ребристый, с двумя большими ноздрями сердечком! 

Такой нос приносит неоценимую пользу при стремительном беге: он позволяет вдохнуть большой объем воздуха, который сразу очищается от пыли, а при холодной погоде прогревается до поступления в дыхательные пути. Именно благодаря этому горбоносому устройству сайгаки выживают в суровых степных условиях и могут нестись вперед как сквозь жаркое летнее марево (до 55 °C), так и сквозь метель в морозы (до -45 °C). 

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