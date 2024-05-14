Как у человека появился нос? Случайно!

Форма нашего носа не более чем эволюционная случайность: она нисколько не связана с возложенными на орган задачами.
Некоторые антропологи считают, что выдающийся нос человека оказался более эффективным «кондиционером», чем плоские носы других человекообразных приматов. Ученые решили это проверить: исследование провели специалисты из Киотского университета. Они просканировали полости носа шести человек, четырех шимпанзе и шести макак, а затем с помощью компьютера смоделировали потоки вдыхаемого воздуха, проходящего через носовые ходы.
Выяснилось, у приматов вдыхаемый воздух «кондиционируется» значительно эффективнее. Но когда ученые на компьютере поменяли форму человеческих носов, сделав их похожими на носы шимпанзе, оставив притом расположение ходов на прежнем месте – эффективность не выросла.
С другой стороны говорить о том, что человек получает некондиционированный воздух, не приходится: в дополнению к носу, часть работы проделывает глотка. У человека она длиннее, чем у приматов, поскольку активно участвует в речевом процессе; благодаря своей анатомии она также фильтрует поступающий в организм воздух.
На основе проведенных исследований ученые предположили, что выступающий нос сформировался у человека около 2-3 миллионов лет назад – в то время, когда происходили изменения в форме человеческого черепа. Размер мозга увеличился, и организму потребовалось освободить для него место. Так что необычный нос человека биологи не посчитали результатом естественного отбора.
По мнению ученых, такой крупный нос не выполняет никаких полезных функций и является побочным следствием других изменений лица в ходе человеческой эволюции.
Интересный факт про носы
Один из самых необычных носов можно увидеть у сайгака – степной антилопы. Это даже, можно сказать, носохобот. Особенно он заметен у самцов: большой, горбатый, ребристый, с двумя большими ноздрями сердечком!
Такой нос приносит неоценимую пользу при стремительном беге: он позволяет вдохнуть большой объем воздуха, который сразу очищается от пыли, а при холодной погоде прогревается до поступления в дыхательные пути. Именно благодаря этому горбоносому устройству сайгаки выживают в суровых степных условиях и могут нестись вперед как сквозь жаркое летнее марево (до 55 °C), так и сквозь метель в морозы (до -45 °C).