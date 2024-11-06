Новая и не очень приятная теория возникновения поцелуя

Целоваться в губы свойственно не только людям, но среди животного мира эта практика не очень распространена.

Шимпанзе, например, прибегают к поцелуям ради снижения уровня стресса или чтобы показать свою сексуальную привязанность к объекту страсти – так, например, происходит у карликовых шимпанзе «бонобо». Остальные животные совершают действия, которые только отдаленно напоминают поцелуи — так лоси часто соприкасаются носами, а черепахи слегка дотрагиваются до мордочки друг друга когтями.

Но даже среди разных человеческих культур нашей планеты романтическая составляющая поцелуя свойственна далеко не всем – она более развита среди западных культур, где демонстрация подобного поведения не порицается (в отличии, например, от азиатского мира).

Семья бонобо с малышом Фото: Flickr

А вы знали? Кстати самое раннее известное художественное изображением поцелуя содержится в древнеиндиском манусткрипте «Ригведа» – эти религиозные тексты появились на свет более 3,500 тысяч лет назад. Некоторые утверждают, что в Европу традиция соприкосновения губ просочилась именно из Индии.

Но даже если поцелуй является порождением культуры и традиций, откуда могла взяться физиологическая предрасположенность к соприкосновению друг с другом губами? У приматолога Адриано Ламейры из Университета Уорика в Великобритании есть на этот счёт своя теория.

Предупреждаем сразу, это не самое приятное объяснение такому романтическому жесту: Ламейра считает, что поцелуй зародился из гигиенической процедуры ухода за собой и за партнером – так приматы собирали губами чешуйку омертвевшей кожи или паразита из шерсти возлюбленного. По словам эволюционного психолога, подобная практика могла служить жестом успокоения и развития социальной привязанности.

Шимпанзе в процессе «ухода» друг за другом Фото: Nigel Hoult / Flickr

Также как и люди, приматы являются социальными существами для которых важны ритуалы и взаимная забота. Во время подобных совместных практик вырабатываются гормоны счастья и любви, эндорфины и окситоцины, которые, в свою очередь, снижают выработку гормона стресса кортизола, понижая уровень кровяного давления и даря телу ощущение расслабленности. Поцелуй обезьяны-матери и человеческой матери создает для своих детишек тот же эффект – прикосновение мамы дарит ребёнку чувство успокоения и создает между ними прочную связь.

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«Уход заключается в том, чтобы вычесывать шерсть/волосы других животных, чтобы удалить паразитов, омертвевшую кожу и мусор», – поясняет Ламейра в статье.

«Уход помогает устанавливать и поддерживать союзы, иерархии и групповую сплоченность посредством социального контакта с последующим выбросом эндорфинов, что снижает стресс и способствует возникновению чувства благополучия между тем, кто ухаживает за животными, и тем, кого они ухаживают, еще больше укрепляя социальные связи».

В ходе эволюции и потерей человеком шерсти, гигиеническая значимость «вычесывания» партнёра значительно снизилась, поясняет учёный. А вот короткие сеансы, где финальной стадией являлся поцелуй, – у приматов в этот момент особи прижимались к телу партнеров, чтобы извлечь кусочек паразита или детрита — могли сохраниться и естественно эволюционировать в сторону поцелуя «рот в рот».

Фото: Hans Veneman / Flickr

«Более короткие сеансы, как и ожидалось, сохранили бы финальную стадию „поцелуя“, в конечном итоге оставшись единственным следом некогда ритуального поведения для сигнализации и укрепления социальных и родственных связей у предковых обезьян».

Прежде чем вы ужаснётесь и навсегда потеряете желание целоваться с возлюбленными после этой статьи, напоминаем что это всего лишь одна из теорий. Другие, например, предполагают, что матери использовали «поцелуй» для передачи пережеванной пищи младенцу изо рта в рот (тоже, кстати, не самая приятная картина), а некоторые, что практика зародилась вследствие перехода от «обнюхивания» сородича ради безопасности и социального контроля.

В любом случае, традиция поцелуя сохранилась сквозь века, приобрела романтический контекст, на физиологическом уровне подкрепленный гормонами любви и привязанности. А если что-то нравится и доставляет удовольствие, может быть и не стоит задумываться от том, с чего всё началось?