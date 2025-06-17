Новая теория: древние люди «приручили» огонь не для приготовления пищи

Примерно 400,000 лет назад огонь уже активно использовался нашими предками для готовки, освещения и других «домашних» дел. Но около миллиона лет назад пламя служило людям совсем для других целей, считают израильские исследователи.

Предки современных людей освоили огонь не ради приготовления пищи, а для отпугивания хищников от своей добычи и сохранения больших порций мяса с помощью копчения и сушки, заключили археологи из Тель-Авивского университета.

Исследователи изучили девять доисторических мест в Израиле, Испании и Африке, где наши предки использовали огонь 1,8 млн – 800,000 лет назад, и обнаружили там остатки скелетов крупных животных: слонов, бегемотов и носорогов. При этом кости животных не содержали следов обжарки. Это позволило исследователям предположить, что предки современных людей — преимущественно Homo erectus — использовали огонь вовсе не для приготовления пищи и её обработки от опасных бактерий и более легкого усваивания, как их последователи.

Скорее всего, огонь, во-первых, помогал древним людям отгонять других хищников и падальщиков от крупной дичи; а во-вторых, позволял им сохранять мясо на долгое время путем копчения и сушки. Это предотвращало его порчу и позволяло нашим предкам обеспечивать себя необходимым количеством калорий в перспективе: мяса и жира одного слона хватало, например, чтоб прокормить группу из 20-30 человек в течение месяца, поясняют ученые.

Реклама

Добыча неандертальцев: один такой слон был больше мамонта и кормил племя целый месяц читать

Поэтому огню наши предки уделяли особое внимание – его разведение и поддержание требовало больших усилий и времени, но позволяло обеспечить племя пропитанием на длительный период времени. Разводили огонь нечасто, и только в определенных локациях. По предположению израильских исследователей, сохранение мяса и отпугивание хищников являлось ключевым мотивом для освоения огня около двух миллионов лет назад, а приготовление пищи стало лишь побочным продуктом этого действа.