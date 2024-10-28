Новая теория: где и когда изобрели колесо?

Профессор Колумбийского университета утверждает, что первые колеса могли появиться в Восточной Европе уже 6000 лет назад.

Важность изобретения колеса переоценить сложно. Однако с точностью определить, как и где это произошло, пока не удалось (и вряд ли удастся в будущем).

Однако существует несколько теорий происхождения колеса: кто-то из учёных верит, что процесс был запущен в Месопотамии около 4000 лет до нашей эры, другие – что всё началось на Понтийском побережье северной Турции на 200 лет раньше. Теория, выдвинутая историком Ричардом Буллиетом из Колумбийского университета, гласит, что колесо могло впервые появиться в Карпатском регионе Восточной Европы между 4000 и 3500 годами до нашей эры — а не «прикатилось» туда с Ближнего Востока, как считалось ранее.

По словам профессора, необходимость в изобретении колеса возникла из-за того, что шахтерам региона было всё труднее добывать такую желанную медную руду в глубине шахт, а потом поднимать контейнеры с ценным грузом обратно. Остатки повозок, обнаруженных в Карпатском регионе, говорят о том, что они имели форму, схожую с современными шахтерскими вагонетками — то есть были прямоугольными с трапециевидными сторонами.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Royal Society Open Science, Буллиет и его коллеги использовали методы проектирования и вычислительной механики, чтобы проследить эволюцию создания колеса.

Команда попыталась понять, как люди смогли дойти до изобретения системы «колесо и ось». Они пришли к выводу, что этот процесс был постепенным, включающим три этапа. В первую очередь, наши предки изобрели ролики с желобами, которые позволяли передвигать по ним тяжелые ящики. Следующей инновацией стала колесная пара, закрепленная на оси, которая дала возможность тележкам легче двигаться среди камней и обломков в шахте. А где-то примерно через 500 лет возникло уже третье новшество, позволяющее колесам двигаться независимо от оси, добавив всей конструкции больше маневренности. В итоге полноценное изобретение колеса в привычном нам виде можно датировать примерно 3900 годом до нашей эры. Именно особенности карпатских шахт могли повлиять на эволюцию подобной конструкции.

«Среда, в которой работали первоначальные изобретатели колес, имела определенные уникальные особенности, которые способствовали переходу к роликовому транспорту», ​​– пояснил соавтор исследования Кай Джеймс.

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«По сути, эти особенности окружающей среды — например, узкая, дорожка — подтолкнули разработчиков колеса к этой конкретной конструкции».

Конечно, возможно, что колесо не было заслугой одних только карпатских шахтеров – к подобному изобретению могли прийти одновременно сразу несколько цивилизаций независимо друг от друга. В целом археологические находки, сцены сражений, текстовые упоминания и детские игрушки свидетельствуют, что колесо появилось в медном веке (в 5000-3000 годах до нашей эры) в Европе, Азии и Северной Африке.