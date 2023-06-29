Новое исследование: предки человека жили вместе с динозаврами

Это было примерно 66 миллионов лет назад.

Происхождение плацентарных млекопитающих, включая людей, собак и летучих мышей, предмет разногласий: некоторые ученые считают, что они жили в одно и тоже время с динозаврами, а другие предполагают, что те появились после гибели динозавров.

Благодаря тщательному изучению окаменелостей появились новые данные. Теперь ученые с большей уверенностью говорят о том, что предки человека действительно делили Землю с динозаврами в течение короткого периода времени, прежде чем рептилии вымерли. До сих пор окаменелости плацентарных млекопитающих обнаруживались исключительно в породах возрастом моложе 66 миллионов лет, что совпадает со временем, когда на Землю упал астероид Чиксулуб.

Недавнее исследование (оно называется «Временная шкала диверсификации плацентарных млекопитающих на основе байесовского моделирования летописи окаменелостей») использует обширные данные об окаменелостях, чтобы показать, что плацентарные млекопитающие появилось до массового вымирания, которое уничтожило, так называемых, нептичьих динозавров.

Предыдущие исследования окаменелостей показывают, что плацентарные млекопитающие эволюционировали уже после гибели динозавров, но молекулярные данные указывают на более древнее происхождение этой группы.

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Палеонтологи из Университета Бристоля и Университета Фрибурга использовали статистический анализ, чтобы изучить летописи окаменелостей и более точно оценить временной промежуток, когда возникли плацентарные млекопитающие.

Есть данные: хотя плацентарные млекопитающие какое-то время и существовали в одно время с динозаврами, именно после удара астероида начали развиваться современные виды.

Исследование было сосредоточено на различных группах млекопитающих, включая приматов (и включая человека), зайцеобразных (кроликов и зайцев) и плотоядных (собак и кошек). Исследование показало, что эти группы возникли незадолго до массового вымирания, что указывает на то, что их предки тоже вместе с динозаврами.

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Динозавры существовали как доминирующий вид в течение примерно 165 миллионов лет – в течение мезозойской эры. Недавние данные свидетельствуют о том, что многие динозавры были теплокровными, у них были красочные перья, они демонстрировали поведение, подобное современным птицам.

Однако их эпоха подошла к концу с катастрофическим событием в конце мелового периода. Огромный астероид упал на полуостров Юкатан в Мексике, вызвав широкомасштабные разрушения, привел к исчезновению около 80% жизни на Земле.

Между тем, некоторые из теплокровных существ пережили катастрофу и эволюционировали в различные виды животных.

Сегодня люди продолжают жить вместе с потомками динозавров. Курицы и попугаи, классифицируемые как современные птицы, живые потомки динозавров, которые когда-то бродили по Земле. Жизнь нашла способ сохранить динозавров в нашей одомашненной среде.