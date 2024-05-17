Новый динозавр-бегун из Кемеровской области описан палеонтологами

Ученые Зоологического института РАН, Санкт‑Петербургского государственного университета и Кузбасского государственного краеведческого музея описали новый вид и род цератозавров.

Российские палеонтологи описали новый вид и род цератозавров, которому дали наименование Kiyacursor longipes. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Proceedings of the Royal Society B.

Своё родовое имя «киякурсор» хищный ящер получил от латинского «бегун с реки Кия» (фрагментарный скелет был обнаружен на берегу упомянутой реки в местонахождении Шестаково, Кемеровская область). Видовое название киякурсора тоже намекает на его способность быстро передвигаться — longipes, то есть длинноногий.

Он стал первым цератозавром, найденным в отложениях мелового периода Азии, тогда как ранее считалось, что они вымерли на этой территории на 40 млн лет раньше.

Цератозавры («ящеры с рогом») рано отделились от остальных теропод и стали первой эволюционно успешной группой хищных динозавров. Учёные считают, что такой успех был обеспечен большим разнообразием: среди цератозавров можно было встретить как мелких представителей (до полутора метров в длину), так и настоящих гигантов (около 11 метров). Цератозавры процветали в юрском (145−200 млн лет назад) и меловом (66−145 млн лет назад) периодах, их остатки находят практически на всех континентах.

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Палеонтологи обнаружили фрагементарный скелет динозавра в меловых отложениях в Кемеровской области. Извлекать окаменелые останки из породы не стали – вместо этого для исследования провели компьютерную томографию. Анализ костной ткани показал, что скелет принадлежал молодому, еще растущему животному.

Новый род отнесли к ноазавридам — небольшим, легким и быстрым цератозаврам. Палеонтологи Санкт‑Петербургского университета подтвердили, что этот цератозавр тоже был отличным бегуном. Ученые отметили, что его нога напоминает ногу страуса, который является самым что ни на есть современным быстробегающим хищным динозавром.