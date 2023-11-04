Новый вид мозазавра назвали в честь скандинавского змея, который уничтожит мир

Палеонтологи описали новый вид мозазавра – древнего морского монстра, жившего в меловой период.

Ученые недавно описали вид морского ящера, жившего около 80 миллионов лет назад в древнем море на территории современной Северной Дакоты. Исследователи обнаружили почти полный череп, челюсти, шейный отдел позвоночника и несколько позвонков мозазавра длиной семь метров в 2015 году в формации под названием Вальгалла в Северной Дакоте.

Существо получило название Jörmungandr walhallaensis в честь Ёрмунганда, морского змея.

Ёрмунганд – морской змей, второй сын Локи и великанши Ангрбоды. Согласно мифам, бог Один забрал у Локи троих детей, хтонических чудовищ – волка Фенрира, богиню смерти Хель и Ёрмунганда, которого бросил в окружающий Мидгард океан. Змей вырос таким огромным, что опоясал всю Землю и вцепился в свой собственный хвост.

В соответствии с мифологическими источниками, в финальной битве перед гибелью мира – Рагнарёке, когда боги сойдутся с чудовищами, вечные противники Тор и Ёрмунганд уничтожат друг друга.

Иллюстрация из сборника скандинавской мифологии 1930-х гг. Сражение Тора с Ёрмунгандом было популярным мотивом для изображения на щитах. Фото: Trish Baer / Flickr

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Анализ ученых показал, что J. walhallaensis обладал многими из тех же особенностей, что и два других уже известных науке мозазавра: меньший Clidastes и гораздо более крупный Mosasaurus, которому он предшествовал. Как и его гигантский сородич, J. walhallaensis жил в меловой период (примерно 145–66 миллионов лет назад) вместе с динозаврами и имел массивные ласты и «акулий хвост», который помогал ему ловко передвигаться в толще воды. На черепе существа был костный гребень, напоминающий «разгневанные брови», пишут исследователи.

«Если бы вы надели ласты на комодского дракона и сделали его по-настоящему большим, он бы выглядел именно так», – говорит Амелия Зитлоу из Американского музея естественной истории о внешнем виде Jörmungandr walhallaensis.

Палеонтологи до сих пор не пришли к единому мнению, кто из мозазавров более близок к ящерицам или змеям. Однако этот недавно описанный вид дает исследователям больше информации об этих неуловимых морских существах.

«По мере того как эти животные становились гигантскими морскими чудищами, они постоянно менялись. Эта работа приближает нас на один шаг к пониманию того, как все они связаны друг с другом», – заключает Зитлоу.