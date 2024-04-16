Новый вид муравьев назвали в честь главного врага Гарри Поттера

Ученые назвали Leptanilla Voldemort опасным подземным хищником.

Ученые из Университета Западной Австралии выявили новый вид муравьев, обитающих под землей. Насекомым было дано название Leptanilla Voldemort в честь главного злодея из серии книг о Гарри Поттере, написанных Джоан Роулинг, — темного мага Лорда Волдеморта (в русском переводе – Волан-де-Морт). Как объяснили специалисты, открытый вид схож со злым волшебником своим «бледным окрасом, стройным телосложением, тонкими ногами, а также длинными и острыми челюстями».

Также эти муравьи предпочитают избегать света и прятаться в тени. Муравьев Leptanilla Voldemort обнаружили в ходе экологического исследования в засушливом районе Пилбара на севере Западной Австралии.

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«В отличие от большинства видов муравьев, представители вида Leptanilla живут небольшими группами, обычно состоящими из королевы и примерно сотни рабочих. Они строят свои гнезда и добывают пищу исключительно под землей», — сообщил ведущий автор исследования, доктор Марк Вонг.

Ученые подчеркнули, что Leptanilla Voldemort — опасный подземный хищник, способный победить многоножку, которая значительно больше его.

Ранее сообщалось, что змею в джунглях Панамы назвали в честь матери Леонардо Ди Каприо.