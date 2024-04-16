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Новый вид муравьев назвали в честь главного врага Гарри Поттера

Фото: Pensoft Publishers

Муравьи вида Leptanilla Voldemort

Ученые назвали Leptanilla Voldemort опасным подземным хищником.

Ученые из Университета Западной Австралии выявили новый вид муравьев, обитающих под землей. Насекомым было дано название Leptanilla Voldemort в честь главного злодея из серии книг о Гарри Поттере, написанных Джоан Роулинг, — темного мага Лорда Волдеморта (в русском переводе – Волан-де-Морт). Как объяснили специалисты, открытый вид схож со злым волшебником своим «бледным окрасом, стройным телосложением, тонкими ногами, а также длинными и острыми челюстями».

Также эти муравьи предпочитают избегать света и прятаться в тени. Муравьев Leptanilla Voldemort обнаружили в ходе экологического исследования в засушливом районе Пилбара на севере Западной Австралии.

«В отличие от большинства видов муравьев, представители вида Leptanilla живут небольшими группами, обычно состоящими из королевы и примерно сотни рабочих. Они строят свои гнезда и добывают пищу исключительно под землей», — сообщил ведущий автор исследования, доктор Марк Вонг.

Ученые подчеркнули, что Leptanilla Voldemort — опасный подземный хищник, способный победить многоножку, которая значительно больше его.

Ранее сообщалось, что змею в джунглях Панамы назвали в честь матери Леонардо Ди Каприо.

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