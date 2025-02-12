Новый вид рыб назвали в честь героини аниме Хаяо Миядзаки

Ученые приняли такое решение из-за необычного узора на рыбьих щеках.

Китайские ученые выявили новый вид глубоководной рыбы и дали ему имя в честь Сан, героини известного аниме Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке». Новый вид получил научное название Branchiostegus sanae.

Исследователей заинтересовал оригинальный узор на щеках у нескольких экземпляров, которые были выставлены на продажу через интернет-магазины морепродуктов. Результаты генетической экспертизы подтвердили, что эти особи относятся к новому виду. Рисунок на морде рыбы вызвал ассоциации с лицом Сан — девочки, воспитанной волками и стремящейся защитить природу от человеческого вмешательства.

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Рыбы вида Branchiostegus sanae принадлежат к семейству Branchiostegidae, чьи представители населяют глубины до 600 метров и имеют большое значение для рыболовства в Восточной и Юго-Восточной Азии. Название «Мононоке», обозначающее в японской мифологии духов или демонов, перекликается с местным прозвищем этой рыбы у китайских рыбаков — «рыба-призрак с лошадиной головой», что подчеркивает ее необычные внешние характеристики.

Это открытие считается особо ценным, поскольку за последние 30 лет в данном роде было обнаружено всего три новых вида. Исследование провели специалисты из Института океанологии Южно-Китайского моря Китайской академии наук вместе с коллегами из других научных институтов.

Ранее сообщалось, что команда биологов из Вьетнама, Сингапура и Индонезии выявила и описала новый вид гигантских морских изопод. Этот вид получил название Bathynomus vaderi в честь Дарта Вейдера из «Звездных войн».