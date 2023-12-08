авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 4/1(8/1)

Спецвыпуск

Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
Открываем Москву с RUSSPASS
Открываем Москву с RUSSPASS

№ 4/1(8/1)

Спецвыпуск

Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
Открываем Москву с RUSSPASS
Открываем Москву с RUSSPASS

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Ноябрь 2023 – самый жаркий в истории. Как и весь год

Фото: Copernicus

Аномалии глобальной средней температуры приземного воздуха по отношению к 1991–2020 гг

Рекордные температуры фиксируются климатологами шестой месяц подряд.

Европейское климатическое агентство объявило, что в ноябре – шестой месяц подряд – земной шар установил новый месячный рекорд жары, добавив самую жаркую осень к уже побитым рекордам жары в этом году.

Этот ноябрь был почти на треть градуса по Цельсию жарче, чем предыдущий самый жаркий ноябрь в истории.

«Последние полгода были поистине шокирующими. У ученых кончаются эпитеты, чтобы описать это», – Саманта Бёрджесс, заместитель директора Службы по изменению климата Copernicus Европейского космического агентства.

В ноябре средняя температура составила 14,22 °C, что на 0,85 °C теплее, чем в среднем за последние 30 лет. По словам Бёрджесс, два дня в течение месяца были на 2 градуса теплее, чем в доиндустриальные времена, чего раньше не случалось.

По подсчетам ученых, в этом году на планете на 1,46 °C теплее, чем в доиндустриальные времена. Это примерно на седьмую градуса теплее, чем в предыдущий самый теплый год, 2016. Это катастрофически близко к максимально допустимому порогу, который мир установил в плане изменения климата. 

Ученые говорят, что за шестью рекордно жаркими месяцами подряд стоят два основных фактора. Одним из них является антропогенное изменение климата в результате сжигания угля, нефти и газа. Второй фактор – естественный цикл Эль-Ниньо-Ла-Нинья.

Мир находится в состоянии мощного Эль-Ниньо, которое представляет собой временное потепление в частях центральной части Тихого океана. Это меняет погоду во всем мире и усиливает глобальные температуры, уже подскочившие из-за изменения климата.

У ученых нет сомнений, что 2023-й год станет самым жарким в истории наблюдений, а температуры продолжат расти и дальше.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023

8 декабря

#питомцы

8 декабря