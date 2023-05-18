Нью-Йорк может утонуть под тяжестью небоскребов

Такая участь может постигнуть не только крупнейший город США.

Нью-Йорк тонет под тяжестью небоскребов. К такому выводу пришли ученые в ходе нового исследования, которое смоделировало геологию под городом. Это постепенное оседание земной поверхности происходит, когда мягкие отложения смещаются, или нагрузки, давящие на землю, толкают ее еще глубже. Причин этого много, но вес самих городов редко изучается.

Исследование показало, что Нью-Йорк опускается со скоростью 1-2 миллиметра в год под тяжестью его небоскребов. Несколько миллиметров могут показаться не такой уж большой цифрой, но некоторые части города опускаются гораздо быстрее (наравне с тем, как двигаются тектонические плиты при таянии ледников).

Все это может создать проблемы для города, где проживает более восьми миллионов человек, поэтому результаты исследования должны стимулировать дальнейшие усилия по разработке стратегий для противодействия растущему риску наводнений и повышению уровня моря.

«Цель документа – дать понять, что каждое дополнительное высотное здание, построенное на побережье, реке или берегу озера, может увеличить риск наводнения в будущем», – Том Парсонс, соавтор исследования из Геологической службы США.

По оценкам ученых, по состоянию на 2020 год все, что когда-либо создавали люди, было близко или уже превосходило сухой вес каждого живого существа на Земле. Здания и дороги весят больше, чем все деревья и кустарники вместе взятые, а пластмасса весит больше, чем все животные.

В своем исследовании Парсонс и его коллеги рассчитали совокупную массу более миллиона зданий в Нью-Йорке, которая составила 764 миллиона тонн. Затем они разделили город на сетку квадратов размером 100 на 100 метров и преобразовали массу здания в давление вниз с учетом гравитации.

Их оценки включают только массу зданий и их содержимое, а не дороги, тротуары, мосты, железные дороги и другие асфальтированные участки Нью-Йорка. Даже с учетом этих ограничений эти новые расчеты уточняют прошлые наблюдения, учитывая сложную геологию поверхности под Нью-Йорком, которая состоит из песка, ила и глинистых озерных отложений.

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Исследователи показали, что богатые глиной почвы и искусственная насыпь особенно склонны к проседанию в Нижнем Манхэттене. Более эластичные грунты приходят в норму после строительства, в то время как коренная порода, на которой закреплены многие небоскребы, не так сильно сдвигается с места.

Сравнив эти модели со спутниковыми данными, измеряющими высоту поверхности земли, команда нанесла на карту оценки оседания по всему городу. Исследователи предупреждают, что усиление урбанизации, в том числе откачка грунтовых вод, может только усугубить проблему оседания Нью-Йорка.

Нью-Йорк, конечно, не одинок в своем проседании. Четверть столицы Индонезии, Джакарты, может оказаться под водой к 2050 году, а некоторые части города погружаются почти на 11 сантиметров в год из-за добычи подземных вод.

Нью-Йорк занимает третье место по степени подверженности наводнениям в будущем. Большая часть нижнего Манхэттена находится всего на 1-2 метра выше современного уровня моря. Ураганы 2012 года (Сэнди) и 2021 года (Ида) также показали, как быстро город с твердым покрытием может быть затоплен водой.

«Нью-Йорк – пример проблем для растущих прибрежных городов во всем мире», – пишут исследователи.

Исследование 99 прибрежных городов по всему миру, проведенное в 2022 году, показало, что оседание может на самом деле представлять собой более серьезную или, по крайней мере, недооцененную проблему по сравнению с повышением уровня моря. В большинстве исследованных городов земля оседает быстрее, чем поднимается уровень моря, а это означает, что жители столкнутся с наводнениями раньше, чем прогнозируют климатические модели.