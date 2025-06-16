Обнаружен легендарный корабль капитана Кука, пропавший без вести 250 лет назад

HMS Endeavour стал первым европейским кораблем, достигшим восточного побережья Австралии.

В Австралийском национальном морском музее подтвердили местоположение затонувшего корабля капитана Джеймса Кука – на нем британский мореплаватель совершил своё легендарное путешествие к восточному побережью Австралии в 1768-1771 годf[.

Корабль пропал почти 250 лет назад, но благодаря работе морских археологов удалось указать точное место его последнего пристанища: район RI 2394 в гавани Ньюпорт, штат Род-Айленд, США. На поиск и подтверждение у исследователей ушло 26 лет.

HMS Endeavour отплыл от берегов Англии под командованием капитана Кука в 1768 году. Основной целью экспедиции считалось наблюдение за прохождением Венеры через диск Солнца на Таити – впоследствии результаты наблюдений позволили более точно рассчитать расстояние от нашей планеты до звезды. Мореплаватели также намеревались исследовать «южные земли». Обнаружить «Южный материк» как таковой им не удалось, но Кук и его команда стали первыми, кто смог нанести на карту восточное побережье Австралии и Новую Зеландию. Это стало важной вехой в истории европейского исследования и последующей колонизации региона.

Портрет капитана Джеймса Кука работы Натаниэла Дэнс-Холланда, 1775 год Фото: The National Maritime Museum / Wikimedia Commons

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После возвращения в Великобританию судно было продано частному владельцу и получило новое имя: Lord Sandwich. Оно приняло участие в Войне за независимость США, перебрасывая на континент британские войска.

Корабль со временем пришел в упадок и его переоборудовали под плавучую тюрьму для американских военнопленных в гавани Ньюпорт. Lord Sandwich затонул в 1778 году во время блокады французами залива Наррагансетт вместе с десятками других судов. С тех пор его местонахождение оставалось до конца неизвестно.

Предполагаемая реконструкция HMS Endeavour Фото: Wikimedia Commons

Австралийский национальный морской музей взялся за активные поиски корабля ещё в 1999 году. До этого момента морские археологи уже указывали предположительные координаты затонувшего HMS Endeavour, которые в итоге оказались ошибочными.

Район RI 2394 был определен как точное местоположение корабля в 2022 году, но тогда в партнерской организации музея RIMAP (Проект морской археологии Род-Айленда) заявили, что исследователям нужно больше времени, чтобы сделать окончательные выводы по поводу места захоронения легендарного судна – а не просто полагаться на «австралийские эмоции».

Спустя три года в Австралийском национальном морском музее ещё раз подтвердили, что обнаруженное место является тем самым, где покоится легендарный парусник – и точка в расследовании теперь поставлена.