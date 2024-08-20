Обнаружены новые останки «умерших в муках» помпейцев

Мужской и женский скелеты были найдены внутри дома древнего города Помпеи, который пал жертвой извержения Везувия в 79 году нашей эры.

Хорошо сохранившиеся скелеты были обнаружены среди руин дома в небольшой комнате (2,8 на 3,5 метра). Здание начали скрупулезно раскапывать ещё в 2023 году, рассказали археологи из Археологического парка Помпеи.

Самой захватывающей частью находки стали не только сами останки – хотя чаще археологи находят пустоты от истлевшей плоти (их потом заполняют гипсом, чтобы восстановить положение жертв в момент смерти). Но в этот раз учёных поразили позы скелетов, которые демонстрировали последние отчаянные попытки спастись и при этом захватить с собой всё самое ценное.

Останки женщины возраста 35-45 лет покоились рядом с кроватью — археологи даже предположили, что она сползла с неё во время смертельной агонии. Рядом с лежащим на боку скелетом жительницы Помпей были обнаружены семейные сокровища — золотые и жемчужные серёжки, и ключ, который, возможно, отпирал сундук с горстью монет, которые также были обнаружены вблизи (самого хранилища ценностей рядом найти не удалось из-за разрушения артефактов временем, но намёков на него было достаточно).

Вид на комнату сверху Фото: Courtesy of the Archaeological Park of Pompeii

Археологи посчитали, что само положение останков и пустоты, оставшиеся от разложения тканей, предполагают, что женщина стала жертвой второй фазы извержения вулкана.

Недалеко от скелета женщины были обнаружены мужские останки – анализ показал, что погибшему было около 15-20 лет. Кем мужчина приходился женщине, до конца непонятно, но археологи заметили, что его скелет располагался совсем близко к предполагаемому выходу. Однако убежать мужчина не успел – скорее всего, он был задавлен обрушившейся стеной и оказался в ловушке.

По словам археологов, находки ещё раз напомнили им о «страданиях и муках погибших людей».

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Извержение Везувия в 79 году нашей эры унесло жизни тысяч человек в близлежащих к вулкану селениях и крупных городах, Помпеях, Геркулануме и Стабии – примерная оценка количества жертв варьируется от 6,000 до 20,000 тысяч. Причиной гибели людей преимущественно стали смертоносные пирокластические потоки из смеси высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород.

Помимо человеческих останков, в комнате также были обнаружены предметы утвари и их следы – кровать, сундук, трехногий табурет и деревянный сервизный стол с мраморной столешницей, заваленный посудой и лампами. Некоторую мебель смогли реконструировать благодаря заливке гипса в оставшиеся полости.

Сейчас Помпеи являются музеем под открытым небом, где продолжают делать удивительные, но зачастую страшные находки. А вот недавно, кстати, там обнаружили кое-что другое — современную надпись на доме, прославляющем древнеримских жриц-девственниц. Британец решил таким способом увековечить память о семейной поездке в Помпеи и нацарапал на нем инициалы своих дочерей. Работники музея его идею не оценили – мужчине предстоит оплатить реставрацию здания.