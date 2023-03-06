Обыкновенный грипп, возможно, произошел от рыбы 600 миллионов лет назад

Кораллы, осетровые и другие водные существа хранят в себе признаки заражения гриппом и его дальними родственниками.

Исследователи, просматривающие генетические базы данных, обнаружили, что широкое семейство вирусов, включающее грипп, вероятно, возникло сотни миллионов лет назад у первобытных водных животных, которые эволюционировали задолго до появления первых рыб. Вирусы этой группы, по-видимому, особенно хорошо умеют перемещаться между хозяевами, говорит вирусолог из Сиднейского университета Мэри Петроне.

Как и многие вирусологи, Петроне провела первые пару лет пандемии, интенсивно изучая SARS-CoV-2. Но, переехав в Австралию, она приступила к изучению коралловых рифов в полевых исследованиях.

Кораллы, на которые Петроне обратила внимание, относятся к типу Cnidaria, чьи предки отделились от других животных около 600 миллионов лет назад. Исследовательница надеялась, что изучение кораллов может раскрыть более глубокую историю вирусов, поражающих животных, особенно тех, у которых есть РНК-геномы. В эту группу вирусов входят многочисленные патогены человека и животных.

Исследовательница коралловых рифов из Университета Кертин Зои Ричардс предоставила Петроне образцы двух видов кораллов, собранных у побережья Западной Австралии. Анализ РНК, собранной с кораллов, показал доказательства заражения вирусами, принадлежащими к группе Articulavirales, которая включает семейство вирусов гриппа и группу Quaranjaviruses. Члены последней группы циркулируют в клещах и иногда передаются людям, птицам и другим позвоночным.

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Новый анализ предполагает, что вирусы, заражающие кораллы, являются частью древнего вирусного семейства, которое, вероятно, возникло около 600 миллионов лет назад, а позже дало начало другим членам Articulavirales, включая вирусы гриппа и Quaranjaviruses.

Это открытие заставило Петроне задуматься о том, могли ли вирусы гриппа также зародиться в море. Некоторые доказательства этому уже были. В 2018 году исследователи выявили дальнего родственника гриппа у представителей семейства миксиновых (Myxini). Эти слизистые бесчелюстные существа произошли от ранней линии позвоночных, и авторы исследования намекнули, что грипп развился вместе с позвоночными.

Проведя поиск в генетических базах данных, Петроне обнаружила связанные с гриппом последовательности РНК в образцах сибирского осетра (Acipenser baerii). Осетровые – челюстные позвоночные, более тесно связанные с людьми, чем миксиновые. Но вирус осетра отделился от основного генеалогического древа гриппа раньше любого другого известного вируса гриппа.

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По словам Петроне, открытие двух ранних линий гриппа позволяет предположить, что грипп, вероятно, заражал водных животных, включая рыб, до того, как он попал на сушу. Но неясно, переместился ли грипп на сушу вместе с ранними наземными позвоночными или перешел с моря на сушу совсем недавно.

По словам исследователей, чтобы определить это, потребуется искать родственников гриппа у большего количества животных и лучше понять, как вирус распространяется между видами-хозяевами.

Цзе Цуй, вирусолог-эволюционист из Института Пастера в Шанхае, соглашается с тем, что грипп и его более широкое семейство, вероятно, возникли из моря. В 2021 году его команда проанализировала геномы глубоководных лобстеров и идентифицировала вирусы, которые являются частью более широкой группы гриппа3.