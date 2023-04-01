Очки для белочки и другие невинные розыгрыши ученых

День смеха отмечается 1 апреля не только в России: в западном мире он называется День дурака (April Fool), и даже такие серьезные люди, как ученые и бизнесмены, не всегда могут устоять перед желанием разыграть окружающих. Вот несколько самых странных идей, в которые можно поверить.

Вернуть Стоунхендж на его историческое место

Несколько лет назад историки из Университетского колледжа Лондона и Университета Лестера выдвинули гипотезу о том, что первоначально Стоунхендж был построен за 225 километров от места, где он находится сейчас. Отталкиваясь от того факта, что материал для мегалитов добывали в горах Персели в Уэльсе, ученые заявили, что жители захватили с собою культовое сооружение, переселяясь в район Эймсбери. Теперь группа британских археологов выпустила пресс-релиз, рассказав о своей борьбе за необходимость вернуть памятник туда, где он был создан.



Они ссылались на мнения «экспертов» и были готовы перекрывать дороги, чтобы привлечь внимание к проблеме. По их утверждению, они добились успеха, и в апреле начнется переезд. Однако внимательный читатель сразу обратит внимание на авторов идеи: объединение под названием Friends Observing Outstanding and Lovely Stones, что в виде аббревиатуры превращается в «FOOLS». Кроме того, среди «авторитетных источников», выступавших в поддержку возвращения Стоунхенджа в Уэльс, был некий шеф-повар Хью Аппетит, который пообещал каждый месяц изготавливать в Эймсбери копию из продуктов и растений.

Новый остров в составе Великобритании

Национальное картографическое общество Британии Ordnance Survey 1 апреля опубликовало радостную новость: легендарный остров Хай-Бразил (Hy-Brasil) найден. Эта земля фигурирует в ирландской мифологии, и ее нередко сравнивают с Атлантидой: много веков назад она ушла под воду. А однажды «специалисты Ordnance Survey заметили ее с воздуха, и с гордостью нанесли на карту». Разумеется, это было просто первоапрельской шуткой.

Американская выпечка в исполнении древних римлян

Банановый хлеб очень популярен в американской кухне. Бананы появились в США в 1870-х годах, и со временем их стали использовать в десертах. Первый рецепт бананового хлеба был опубликован в кулинарных книгах около 1930-х годов. Простое и вкусное блюдо завоевало поклонников по всему миру, но британские историки решили отодвинуть время его изобретения в глубокую античность.

Согласно публикации National Trust, археологи обнаружили рецепт бананового хлеба, относящийся к IV веку нашей эры. «Открытие» сделано в ходе реставрации римской виллы в Глостершире.

Ученые добавляют еще один интересный «факт»: хлеб мог быть выпечен столь твердым и плотным, что его можно использовать в качестве кирпичей. В частности, окаменевшие буханки будто бы присутствуют в кладке этой виллы.

Стилист для ежика

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Британский модный бренд Joules объявил о создании отдельной линии одежды, обуви и аксессуаров «для наших лесных друзей». Ежик отдохнет в тени широкополой шляпы, полевка сможет прятать в удобную сумочку червячков и слизней, для белки предложены солнцезащитные очки, а цапле пригодятся водонепроницаемые сапожки.

«Эта небольшая, но стильная коллекция доступна во многих размерах, от барсука до сони. Цены будут варьироваться от пяти желудей до полутора веточек», — говорится на сайте производителя.

Фото: Joules.com

Антигравитационный батут

Австралийская компания Vuly представила революционную инновацию, вдохновленную технологиями NASA: батут с эффектом невесомости. Работа над ним «велась» на протяжении семи лет, и использовать его можно не только для подготовки астронавтов. Представители компании сообщают, что Ричард Брэнсон рассматривает установку таких батутов на дальних перелетах, что поможет в борьбе с тромбозом. Британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group известен своею эксцентричностью, потому его «интерес» к открытию удивления не вызывает.

Vuly также обещает создать не менее 70 новых рабочих мест в этой связи, а прогнозы на прибыль от экспорта оцениваются на уровне 50 миллионов долларов в год. Первыми уникальную разработку смогут получить такие знаменитости, как Грета Тунберг, Орландо Блум, Илон Маск или Арчи, сын принца Гарри и Меган Маркл. А для большей правдоподобности даже создано демо-видео.

Возможно, когда-нибудь Vuly Air Trampoline станет реальностью, но пока и он, и все перечисленные выше идеи остаются на уровне фантастики.