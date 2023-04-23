Одиночество истощает организм наравне с голодом: новое исследование

Для этого они устроили два эксперимента.

Будучи социальными животными, люди нуждаются в компании почти так же, как в воде, воздухе и пище. Прошлые исследования показали, что длительная изоляция вредит нам в буквальном смысле на физическом уровне.

Новое исследование, проведенное учеными из Венского университета в Австрии и Кембриджского университета в Великобритании, показало, что восемь часов одиночества могут истощать энергию и увеличивать усталость у некоторых людей так же, как восемь часов без еды.

Лабораторный тест и полевой эксперимент команды показали, что люди, которые живут одни или которым особенно нравится социальное взаимодействие, чаще всего страдают от отсутствия компании. Более того, кажется, что снижение энергии является результатом изменений в гомеостатической реакции организма, когда отсутствие социальных связей запускает биологическую реакцию.

«В ходе лабораторного исследования мы обнаружили поразительное сходство между социальной изоляцией и голоданием. Оба состояния вызывают снижение энергии и повышенную утомляемость, что удивительно, учитывая, что лишение пищи буквально заставляет нас терять энергию, а социальная изоляция – нет», – пишут исследователи.

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Для лабораторного исследования 30 женщин-добровольцев обследовали в течение трех отдельных дней по восемь часов каждый: один день без социальных контактов, один день без еды и один день без социальных контактов или еды. Участники давали отзывы о своем стрессе, настроении и усталости, а также измеряли частоту сердечных сокращений и уровень кортизола в слюне (стандартные показатели стресса).

В полевом эксперименте приняли участие 87 участников, проживающих в Австрии, Италии или Германии, и он охватывал периоды мер по блокировке COVID-19 с апреля по май 2020 года. Участники провели не менее восьми часов в изоляции, и им было предложено ответить по телефону на вопросы о стрессе, настроении и усталости.

Хотя полевой эксперимент не затрагивал еду, более низкие уровни энергии после изоляции совпали с результатами лабораторного эксперимента, предполагая, что сравнение между отсутствием социального взаимодействия и отсутствием средств к существованию является допустимым.

Тест в реальном мире также показал, что больше всего пострадали те, кто живет в одиночестве и более общительные люди. Сообщаемый ими уровень энергии снижался в дни, когда они ни с кем не общались, по сравнению с днями с небольшими социальными взаимодействиями.

«Тот факт, что мы наблюдаем этот эффект даже после короткого периода социальной изоляции, предполагает, что низкая энергия может быть социальным гомеостатическим адаптивным ответом, который в долгосрочной перспективе может стать дезадаптивным», – пишут авторы работы.

Таким образом, по мере того, как время в изоляции увеличивается, ущерб, вероятно, усугубляется: предыдущие исследования сравнивали одиночество с проблемами общественного здравоохранения, такими как ожирение, предполагая, что существует значительный риск преждевременной смерти из-за социальной изоляции.

Предыдущие исследования также продемонстрировали наличие петли обратной связи, когда отсутствие социальной активности снижает вероятность того, что мы захотим выйти в мир и установить связи – своего рода спираль одиночества, из которой все труднее выбраться.