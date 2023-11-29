Однажды почти все жители Земли задохнутся

Но это произойдет примерно через миллиард лет.

На данный момент на нашей богатой кислородом планете процветают самые разные формы жизни, но Земля не всегда была такой – и ученые предсказывают, что в будущем атмосфера снова станет богатой метаном и бедной кислородом.

Вероятно, этого не произойдет еще в течение миллиарда лет или около того. Но когда это случится, изменения произойдут довольно стремительно. Такой сдвиг вернет планету примерно в то состояние, в котором она находилась до так называемого Великого окислительного события, или кислородной катастрофы (GOE) около 2,4 миллиарда лет назад.

Более того, исследователи говорят, что атмосферный кислород вряд ли будет постоянным компонентом обитаемых миров в целом, что имеет значение для наших упорных миссий по обнаружению признаков жизни за пределами Земли.

«Модель прогнозирует, что потеря кислорода в атмосфере, при которой атмосферный O₂ резко упадет до уровня, напоминающего уровень архейской эры», – пишут исследователи.

Реклама

Чтобы прийти к таким выводам, исследователи создали подробные модели биосферы Земли, приняв во внимание изменения яркости Солнца и соответствующее падение уровня углекислого газа, поскольку газ расщепляется при повышении уровня тепла.

Меньшее количество углекислого газа означает меньшее количество фотосинтезирующих организмов, таких как растения, что приведет к меньшему количеству кислорода.