Охота на бегемота: как развлекались фараоны Древнего Египта

Египтяне систематически уничтожали этих животных, но не теряли к ним уважения.

Людям несведущим бегемот может показаться ленивым и неповоротливым животным, но это далеко не так. Бегемоты невероятно быстро плавают, бегают тоже на удивление резво, обладают внушительными зубами, являются очень агрессивными территориальными животными и без колебаний убьют любого, кто решится их побеспокоить.

Обо всём этом были прекрасно осведомлены древние египтяне, которые справедливо считали гиппопотамов одними из самых свирепых зверей. Учитывая их агрессивный характер и огромные размеры, бегемоты представляли (и представляют) собой опасных для людей животных, способных уничтожать посевы и даже лодки.

Так, в Древнем Египте охота на бегемотов стала царским видом спорта, предназначенным только для элиты и фараонов. Охотясь на этих великанов Африки и побеждая их, фараон демонстрировал свою мощь и способность контролировать и одолевать хаос, который воплощали собой бегемоты.

Фрески и рельефы различных династий изображают фараонов на колесницах с гарпунами в руках, преследующих могучего бегемота. Так создавался мощный образ, в котором правитель Египта, воплощение государства и его божественный защитник, усмиряет силы природы.

Фото: Wikimedia Commons

Охота на бегемотов не была простой увеселительной прогулкой. Это были события, окруженные ритуалами. Прежде чем приступить к охоте, египтяне проводили церемонии, призывающие к успеху. Эти ритуалы проходили под контролем жрецов – считалось, что они имеют важное значение для того, чтобы фараон оставался в безопасности.

Хотя на бегемотов охотились и считали их символом хаоса, их также уважали. Древние египтяне зорко наблюдали за природой и признавали силу и мощь бегемота. В каком-то смысле охота была также способом воздать должное этому животному. Например, египетскую богиню Таурт изображали с головой бегемота. Её считали покровительницей беременных женщин и рожениц.

Реклама

Фаянсовый сосуд в виде Таурт (IV век до н.э.), возможно, использовался в ритуальных церемониях. Фото: Художественный музей Уолтерс / Wikimedia Commons

Легенды об этих охотах вместе с придаваемым им символическим значением были увековечены в анналах египетского искусства и литературы. В храмах и гробницах изображены торжествующие фараоны с добычей.