Охота на бегемота: как развлекались фараоны Древнего Египта

Египтяне систематически уничтожали этих животных, но не теряли к ним уважения.
Людям несведущим бегемот может показаться ленивым и неповоротливым животным, но это далеко не так. Бегемоты невероятно быстро плавают, бегают тоже на удивление резво, обладают внушительными зубами, являются очень агрессивными территориальными животными и без колебаний убьют любого, кто решится их побеспокоить.
Обо всём этом были прекрасно осведомлены древние египтяне, которые справедливо считали гиппопотамов одними из самых свирепых зверей. Учитывая их агрессивный характер и огромные размеры, бегемоты представляли (и представляют) собой опасных для людей животных, способных уничтожать посевы и даже лодки.
Так, в Древнем Египте охота на бегемотов стала царским видом спорта, предназначенным только для элиты и фараонов. Охотясь на этих великанов Африки и побеждая их, фараон демонстрировал свою мощь и способность контролировать и одолевать хаос, который воплощали собой бегемоты.
Фрески и рельефы различных династий изображают фараонов на колесницах с гарпунами в руках, преследующих могучего бегемота. Так создавался мощный образ, в котором правитель Египта, воплощение государства и его божественный защитник, усмиряет силы природы.
Охота на бегемотов не была простой увеселительной прогулкой. Это были события, окруженные ритуалами. Прежде чем приступить к охоте, египтяне проводили церемонии, призывающие к успеху. Эти ритуалы проходили под контролем жрецов – считалось, что они имеют важное значение для того, чтобы фараон оставался в безопасности.
Хотя на бегемотов охотились и считали их символом хаоса, их также уважали. Древние египтяне зорко наблюдали за природой и признавали силу и мощь бегемота. В каком-то смысле охота была также способом воздать должное этому животному. Например, египетскую богиню Таурт изображали с головой бегемота. Её считали покровительницей беременных женщин и рожениц.
Легенды об этих охотах вместе с придаваемым им символическим значением были увековечены в анналах египетского искусства и литературы. В храмах и гробницах изображены торжествующие фараоны с добычей.
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