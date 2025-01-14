Окаменелости древнего уникального монстра могут оказаться подделкой

Исследователи нашли странности в описании невиданного ранее вымершего вида морских ящеров.

В 2021 году учёные впервые описали новый вид мозазавра – представителя крупных плавучих хищных ящеров, которые доминировали в океанах 66 миллионов лет назад. Окаменелости «уникального» вида морской рептилии, получившей имя Xenodens calminechari, были обнаружены в фосфатной шахте провинции Хурибга в Марокко.

Палеонтологи изучили остатки челюстной кости и четырёх острых зубов предполагаемого уникума и заключили, что перед ними – невиданный ранее представитель мозазавров.

Однако спустя годы другая группа исследователей засомневалась в сенсационных выводах. В работе 2021 года учёные описывали X. calminechari как обладателя «маленьких, коротких, похожих на лезвия зубов, собранных вместе, чтобы сформировать пилообразное лезвие». По их мнению, это сделало обнаруженную особь уникальным представителем не только среди рептилий, но и среди всех четвероногих животных.

Мозазавр представлен в музее Discovery Park of America Фото: Compass Cinema / Flickr

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По словам авторов нового критического обзора, опубликованного в журнале The Anatomical Record, эта деталь и пробудила в них сомнения по поводу подлинности находки. Дело в том, что традиционно у мозазавров каждый зуб находится в отдельной ямке, которая развивается из самой коронки – у обнаруженного же в Хурибге «мозазавра» сразу два зуба были расположены в одной ямке и имели несвойственное этому семейству «медиальное перекрытие». Стандартная зубная система важна для мозазавров, чьи зубы непрерывно сменяют друг друга в течение жизни, произрастания в одиночной ямке на месте разрушенного зуба и прочно закрепляясь в челюсти.

По словам авторов нового исследования, сама шахта, где были обнаружены окаменелости, является частым источником подделок. Учёные теперь призывают авторов оригинальной работы провести компьютерную томографию, чтобы установить подлинность окаменелости, но пока ответа от них не получили.

Реконструкция мозазавра в Crystal Palace Фото: Andrew Wilkinson / Wikimediа Commons