Океан больше не синий: он наполовину изменил цвет за последние 20 лет

Эксперты говорят, что в этом виновато глобальное потепление.

Новое исследование показало, что воды Мирового океана более чем наполовину окрасились в зеленый оттенок за последние два десятилетия. Измерения цвета поверхности воды, проведенные с помощью спутника за 20 лет, выявили глобальный «взрыв» в росте фитопланктона, распространенного в верхних слоях океана.

Эксперты объясняют, что демографический бум фитопланктона, который поглощает углекислый газ, способствовал возникновению удушающих, обедненных кислородом «мертвых зон» во всем мире.

Изменение цвета незаметно для человеческого глаза, но спутниковое оборудование NASA подтвердило, что более 56 процентов Мирового океана – обширная территория, превышающая общую площадь суши Земли – продолжают зеленеть.

«Увидеть, как это происходит в действительности – не удивительно, а пугающе. Эти изменения согласуются с антропогенными изменениями нашего климата», – Стефани Дуткевич, старший научный сотрудник и специалист по моделированию климата в Массачусетском технологическом институте (MIT).

Команда MIT в сотрудничестве с Национальным океанографическим центром Великобритании проанализировала данные о цвете океана, собранные десятилетиями с помощью спектрорадиометра МРТ (MODIS) на борту спутника NASA Aqua.

Эти данные, собранные с низкой околоземной орбиты, показали, что более горячие тропические океаны вблизи экватора со временем становятся более зелеными.

Рост фитопланктона – основы морской пищевой цепи, которая помогает поддерживать существование криля, рыбы, морских птиц и морских млекопитающих – обычно можно интерпретировать как признак здоровья океана. Но чрезмерное разрастание и высасывание кислорода, вызванное большими массами этих микробов, уже более десяти лет постоянно связывают с увеличением мертвых зон в океане и массовыми морскими миграциями.

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«Я запускала симуляции, которые годами говорили мне, что эти изменения в цвете океана произойдут. Мы надеемся, что люди отнесутся к этому серьезно. Не только модели предсказывают, что эти изменения произойдут. Теперь мы видим, что это происходит в реальности, и океан меняется», – Стефани Дуткевич.

Хотя нашему невооруженному глазу воды океана кажутся однородно синими, его истинный цвет содержит смесь разных длин волн, от синего и зеленого до красного. Ученые провели статистический анализ, используя все семь длин волн, измеренных спутником Aqua, а не только две, которые обычно используются для измерения изменений зеленого пигмента хлорофилла в результате активности фитопланктона.

Группа исследователей из Национального океанографического центра Великобритании в Саутгемптоне сравнила эти результаты с прогностической моделью, созданной Дуткевич в Массачусетском технологическом институте в 2019 году. Модель Дуткевич имитировала изменения цвета океана на основе двух сценариев: один учитывал добавление в атмосферу дополнительных парниковых газов, а другой – нет.

Модель с парниковыми газами предсказывала, что в течение 20 лет примерно 50 процентов поверхности мирового океана станут заметно зеленее, и это именно то, что было обнаружено в реальных данных MODIS-Aqua.

Но ученые отметили, что потребуется более подробное исследование, чем просто по изменению цвета, чтобы точно понять, как все эти морские экосистемы по всему миру меняются из-за глобального потепления.