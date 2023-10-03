Оксфордские студенты не только учились, но и много убивали: новое исследование средневековой преступности

Несколько сотен лет назад университетский город имел очень мрачную репутацию.

Изучив исторические документы, ученые выяснили, что в период позднего средневековья в XIV веке уровень убийств на душу населения в университетском Оксфорде был в четыре-пять раз выше, чем в других густонаселенных центрах Великобритании, таких как Йорк и Лондон.

В недавно переведенных документах перечислены обвиненные в убийствах: 75 процентов из них описаны под именем «клерикус» – термин, который чаще всего использовался для описания студентов или членов недавно основанного Оксфордского университета.

Эта информация была собрана на недавно перезапущенном интерактивном сайте Центра исследования насилия Кембриджского университета. Она называется «Карта средневековых убийств», там можно узнать подробности жестоких преступлений прошлого.

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«В средневековом университетском городе, таком как Оксфорд была смертельно опасная обстановка. Все оксфордские студенты были мужчинами, как правило, в возрасте от четырнадцати до двадцати одного года, для мужчины – пик тяги к насилию и риску. Это были молодые люди, свободные от контроля семьи, прихода или гильдии, брошенные в среду, полную оружия, с широким доступом к алкоголю и секс-работникам», – Мануэль Эйснер, ведущий исследователь карт убийств и директор Кембриджского института криминологии.

Эйснер и его команда перевели и изучили протоколы расследований преступлений, написанные на латыни. Эти записи включали информацию о том, кто участвовал в событии (преступник и жертва, если они известны), местонахождение, оружие и подробности преступления.

В то время в Оксфорде проживало около 7000 человек, из них около 1500 были студентами. Эйснер и его коллега, исторический криминолог Стефани Браун из Кембриджского университета, выяснили, что уровень убийств составлял от 60 до 75 человек на 100 тысяч человек в год. Это огромная цифра по сравнению с сегодняшним уровнем убийств в городах Англии, составляющим менее 20 убийств на миллион.

Одно убийство, зарегистрированное в Оксфорде, произошло после того, как мужчина возмутился, тем, что другой человек мочился на улице. В ходе другого инцидента группа гуляк вышла на улицу в предрассветные часы, распевая песни и распивая алкоголь. Убийство произошло, когда они отказали мужчине, который хотел присоединиться к ним.

По словам исследователей, каждый случай дает представление о всплесках насилия на улицах в Англии около семи веков назад.