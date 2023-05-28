Шимпанзе среди всех обезьян – самый близкий генетический родственник человека. Похожими являются и модели поведения: в частности, шимпанзе способны вести многолетние войны.

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Самый известный конфликт между шимпанзе произошел 40 лет назад в танзанийском Национальном парке Гомбе-Стрим. Открытие совершила британский приматолог Джейн Гудолл (Jane Goodall).

В 1974 году она обнаружила, что одно из сообществ, которое ранее жило вместе, разделилось на две подгруппы, названные зоологами Касакела (Kasakela) и Кагама (Kahama). Касакела, избравшие новым местом обитания северную часть парка, насчитывали в своем составе 8 взрослых самцов, 12 самок и нескольких детенышей. Занявшие юг Кагама были не столь многочисленны: 6 самцов, 3 самки и их детеныши. Разделение, предположительно, состоялось в 1971 году, а началом Войны Шимпанзе принято считать 7 января 1974 года: в этот день самцы Касакела напали на самца по кличке Гоби из группы Кагама.

С этого момента и на протяжении целых четырех лет враждующие группировки вели настоящие боевые действия. Стычки выходили далеко за пределы обычных метаний камней в противника: обезьяны использовали хитрую тактику, подстерегая врага и пресекая его попытки к бегству. Более того: убив неприятеля, победители делили его тушу и ели ее прямо на месте сражения.

За годы войны были убиты все шесть самцов Кагама, и Касакела занялись самками из враждебной группировки. Одна из них была убита, две пропали без вести, и еще три самки из числа подросших детенышей были избиты и силой приведены в группу Касакела.

Зачистив таким образом южную территорию, Касакела завладели ею. При этом они оказались соседями еще одного сообщества обезьян — Каландэ (Kalande), но теперь удача отвернулась от них. После нескольких проигранных сражений бывшие победители вернулись на север, освободив более многочисленной группе Каландэ отвоеванные ранее места.

Свидетель Войны Шимпанзе Джейн Гудолл опубликовала на эту тему множество научных трудов, но долгое время никто не мог поверить в их правдивость. Только приезжая на место боевых действий, ученые убеждались, что война ведется по-настоящему. И хотя сейчас приматы научились соблюдать границы своих земель, события 40-летней давности позволяют лучше понять происхождение агрессивного поведения у людей.