Чем опасны долгие рукопожатия?

Достаточно простого рукопожатия и даже разговора, чтобы перенести вашу ДНК на предметы, которые вы не трогали.

В 2019 году медицинский эксперт Синтия Кейл (Cynthia Cale) из Хьюстонского центра рассказала о важном открытии. Ранее Кейл и ее коллеги установили, что ДНК может передаваться во время долгого рукопожатия; его протяженность была оценена на уровне двух минут. Критики возражали, что в реальной жизни никто не жмет руку две минуты, и эксперименты с рукопожатиями были продолжены. Результат оказался неожиданным: для переноса ДНК достаточно всего 10 секунд.

Судмедэксперт Лиэн Райзор (Leann Rizor) из Университета Индианаполиса чуть позже не только подтвердила эти выводы, но еще сильнее снизила порог передачи. В рамках экспериментов ученые смоделировали обстановку обычного ресторана. Одна группа добровольцев свободно перемещалась по помещению, ни к чему не прикасаясь. Другую группу попросили наливать себе напиток из общего кувшина, но передавать друг другу стаканчики было запрещено.

Анализируя полученные со всех предметов образцы, медики обнаружили, что ДНК всех участников присутствует на всех стаканчиках. Более того: была выявлена и ДНК людей, просто ходивших по залу. Вероятно, она передавалась воздушно-капельным путем в процессе разговоров или чихания. При этом качество сохранившегося материала не позволило установить, кто из людей брал в руки предмет, кто держал его последним и как долго.

Реклама

Таким образом, не только крепкое пожатие руки, но и простое присутствие неподалеку позволит передать или получить следы ДНК, которые затем окажутся на предметах, с которыми человек не контактировал. Это заставляет иначе относиться к основанным на этом уликам при расследовании преступлений: с одной стороны, оставленная подобным образом ДНК нестабильна и быстро распадается; однако если анализ взят сразу, то рассматриваться будет чужая, случайно попавшая туда ДНК.

Эксперты оценили вероятность того, что посторонняя ДНК станет источником основной массы ДНК на ручке ножа или другого предмета, фигурирующего в уголовном деле, на уровне 7%.