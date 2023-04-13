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Определены параметры новой Российской орбитальной станции

Фото: Роскосмос/Depositphotos

Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал об определении облика и основных параметров Российской орбитальной станции (РОС). Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

По его словам, эскизный проект РОС будет готов уже летом этого года. Этапы создания станции уже известны.

Новая орбита и радиационная обстановка позволят российским учёным освоить технологии, которые будут необходимы для дальнего космоса и лунной программы. Борисов назвал это одним из преимуществ нового орбитального построения будущей РОС.

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