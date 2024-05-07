Орангутан лечит раны полезным растением: это замечено впервые в мире животных

Это первый зарегистрированный случай такого поведения у диких животных.

Ученые впервые стали свидетелями того, как орангутан использовал растение для лечения раны. В ходе полевых исследований в Индонезии в районе Суак Балимбинг, который является частью национального парка Гунунг Лейзер, немецкие ученые были удивлены необычным поведением самца суматранского орангутана по кличке Ракус.

22 июня 2023 года исследователи заметили, что он использовал сок растения, обладающего противовоспалительными и обезболивающими свойствами, для лечения открытой раны на морде. Это первый зарегистрированный случай, когда дикое животное заметили за лечением открытых ран веществом, обладающим лекарственными свойствами. При этом ученым не удалось сделать фото и видео необычного случая.

Исследователи отметили, что высокий уровень интеллекта орангутанов уже давно признан благодаря их практическим навыкам. Они используют инструменты для сбора семян и добычи насекомых. При этом приматов и раньше заставали за подобием самолечения. Так, например, борнейские орангутаны натирают свои руки и ноги пережеванными листьями растения, которое люди используют при мышечных болях. А других обезьян, шимпанзе, видели накладывающими насекомых на раны.

«В случае с шимпанзе они использовали насекомых, но, к сожалению, так и не выяснилось, действительно ли эти насекомые способствуют заживлению ран. В то время как в нашем случае орангутан использовал растение, обладающее известными медицинскими свойствами», — объяснила доктор Кэролайн Шуппли, старший автор исследования в Институте поведения животных Макса Планка в Германии.

Команда ученых утверждает, что результаты их исследования дают представление об истории лечения открытых ран человеком. Впервые методы лечения были упомянуты в медицинской рукописи, датируемой 2200 годом до нашей эры.

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«Это, определенно, показывает, что базовые когнитивные способности, необходимые для такого поведения, скорее всего, были свойственны и нашему общему предку», — подытожила Шуппли.

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