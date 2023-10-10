Реконструкторы заявляют: основатель Римской империи был редким красавцем

Реконструкторы переосмыслили внешность римского императора Гая Октавиана Августа.

Реконструкторы показали, как мог бы выглядеть внучатый племянник Юлия Цезаря первый римский император Гай Октавиан Август в наши дни.

Правивший Римом с 27 г. до н. э. по 14 г. н. э., основатель Римской империи был реконструирован по статуям и бюстам. Римские скульптуры его эпохи старались передавать своих героев максимально реалистично: это был отход от идеализма греческого искусства. Многочисленные скульптуры Августа, некоторые из которых сохранились в виде копий, дают представление о чертах его лица.

Хотя художественная идеализация, возможно, и смягчила внешний вид, важно оставаться верным этим изображениям. Необходима поправка на общие анатомические преувеличения, особенно в глазах, пишут реконструкторы.

Древнеримский историк Светоний описывает Августа как обладателя голубовато-серых глаз со светло-коричневыми и рыжеватыми волосами и в целом приятным лицом.

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«Здесь мы предлагаем одну интерпретацию, представляя Августа со светло-каштановыми волосами, оставаясь верными возможности более светлого оттенка. Его разнообразные появления на протяжении всей истории завораживают, позволяя нам исследовать разные грани этого загадочного императора», – пишут реконструкторы.

В 27-23 годах до н. э. Октавиан сконцентрировал в своих руках ряд обычных и чрезвычайных должностей, позволивших ему управлять Римским государством, избегая установления открытой монархии. Для характеристики нового строя используется термин «принципат», а Октавиан считается первым императором в современном смысле этого слова. За время своего правления Октавиан значительно расширил границы Римского государства, включив в его состав большие территории на Рейне и Дунае, в Испании, а также Египет, Иудею и Галатию.

Поскольку у императора не было сыновей, в течение своего правления он рассматривал различных возможных наследников. В конце концов, он оставил власть своему пасынку Тиберию, а основанная Августом династия Юлиев-Клавдиев правила Римской империей до 68 года.