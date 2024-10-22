Останки Христофора Колумба наконец-то идентифицированы — спустя 500 лет

Учёные потратили два десятилетия на анализ костей, обнаруженных в Севильском соборе в Испании.

Знаменитый мореплаватель Христофор Колумб умер в Вальядолиде в 1506 году в возрасте 55 лет, но тело его не раз перемещали после смерти.

Историки настаивали, что настоящие останки первооткрывателя Америки для европейцев покоились именно внутри масштабного Севильского собора, однако были и сомневающиеся, которые пытались отыскать захоронение Колумба в Доминиканской Республике.

Историк Марсиал Кастро и судмедэксперт Мигель Лоренте верили, что Колумб нашёл своё последние пристанище именно в соборе города Севилья, но разрешение вскрыть гробницу получили лишь в 2003 году. Следующие 20 лет своей жизни они потратили на то, чтобы сравнить ДНК обнаруженных костей с останками сына исследователя Эрнандо и брата Диего, которые также были захоронены в Севильском соборе.

Останки Христофора Колумба в Севильском соборе, Андалусия, Испания Фото: Ed Schipul / Flickr

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Десятки лет назад технологии ещё не позволяли точно «считывать» информацию с небольшого количества генетического материала. Но в 2024 году учёные наконец-то могут с уверенностью сказать, что останки, обнаруженные в Севильском соборе действительно принадлежат Колумбу.

«Сегодня стало возможным проверить это с помощью новых технологий, так что предыдущая частичная теория о том, что останки из Севильи принадлежат Христофору Колумбу, была окончательно подтверждена», – объявил Лоренте в документальном фильме, показанном на испанском канале TVE.

ДНК анализ, однако, оставил исследователям много вопросов о национальном происхождении мореплавателя – судя по выводам Лоренте, Колумб мог не иметь итальянских корней, как считалось ранее, а на самом деле родиться в Испании в семье еврейского происхождения.