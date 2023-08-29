Останки солдат, ампутированные ноги и золотые монеты: что нашли на месте битвы времен гражданской войны в США

Битва состоялась 5 мая 1862 года.

Археологи обнаружили в Вирджинии три могилы с останками четырех солдат армии Конфедерации, ампутированными конечностями и различными артефактами. Открытия были сделаны в ходе археологических работ на месте битвы, произошедшей в 1862 году.

В 2021 году археологи Колониального фонда Вильямсбурга (CWF) начали исследовать это место. Здесь находился Пороховой магазин – центральный склад, где армия Конфедерации хранила свои боеприпасы. Восьмиугольное строение было введено в эксплуатацию в 1714 году и отреставрировано в 1880-х годах. Однако до раскопок не было никаких признаков того, что здесь были похоронены солдаты, хотя в ходе битвы во время неудачной попытки армии Союза захватить Ричмонд, столицу Конфедерации, погибло около 3800 человек.

«Во время раскопок мы не ожидали найти могилы. Мы подумали, что обнаружили отверстие для столба в заборе, но вместо этого мы нашли там череп», – Джек Гэри, директор археологии CWF.

Дальнейшие раскопки выявили три отдельные могилы: одно небольшое захоронение с ампутированными ногами, другое с тремя солдатами Конфедерации и третье с одним скелетом. Мужчины были аккуратно помещены в могилы со сложенными на животе руками.

«Хорошо сохранившиеся скелеты позволяют нам увидеть каждый элемент костей. Это позволяет нам полностью документировать останки на месте с помощью 3D-фотограмметрии – метода, когда мы делаем сотни фотографий находки для создания одного цифрового 3D-изображения», – говорит Гэри.

Зубная щетка с костяной ручкой была одной из личных вещей, похороненных вместе с солдатом Конфедерации Фото: Colonial Williamsburg Foundation

Дальнейшие исследования показали, что у похороненных мужчин было множество травм, полученных в бою. Например, у одного скелета в позвоночнике застряла пуля минье (коническая пуля, обычно использовавшаяся во время Гражданской войны), а у другого в тазу нашлась мушкетная пуля. У третьего скелета рядом с плечом находился маленький осколок, возможно, от артиллерийского снаряда. Только у четвертого скелета не было явных повреждений, которые могли быть получены во время боя.

В отдельной могиле археологи обнаружили три ампутированные ноги: две ниже колена и одну выше колена. В ступне одной из конечностей застряла пуля. Также археологи обнаружили в могилах несколько любопытных артефактов, в том числе зубную щетку с костяной ручкой, фарфоровую табакерку, пряжку для брюк и две золотые монеты США достоинством в один доллар.

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«Вероятно, это были личные вещи солдат, которые находились в их одежде, когда их хоронили, – это дает нам некоторое представление о том, что у них было с собой на поле боя», – Джек Гэри.

Археологи просматривают список из 20 раненых, оказавшихся в больнице, которая когда-то располагалась на этом месте, в надежде найти имена павших солдат. Останки в настоящее время находятся в Институте исторической биологии Колледжа Уильяма и Мэри в Вирджинии, где исследователи изучают кости, чтобы найти дополнительную информацию о погибших, в том числе об их росте и возрасте на момент смерти.

Вид с воздуха на пороховой склад, где армия Конфедерации хранила боеприпасы Фото: Colonial Williamsburg Foundation

«Как только дальнейшие исследования будут завершены, археологи обеспечат достойное перезахоронение всем четверым мужчинам со всем уважением и необходимыми почестями», – заявил Гэри.