От чего страдала израильская элита в древности? Археологи раскопали ответ в туалете

Даже богатство не могло защитить людей от неприятных болезней – например, паразитов.

2700 лет назад яйца паразитических кишечных червей попали под каменный унитаз на территории современного Израиля, а теперь их обнаружила – и с рвением изучила – группа исследователей. Поскольку такие унитазы могли позволить себе только самые богатые люди того времени, это свидетельствует о том, что даже израильской элите достойные санитарные условия тогда были недоступны.

Туалет, датируемый VII веком до нашей эры, был найден в 2019 году на юге Иерусалима. Исследовательская группа раскопала выгребную яму под туалетом в надежде найти информацию о санитарных условиях того времени. Они идентифицировали сразу четыре вида паразитических червей, которые заражают людей.

Археологи полагают, что туалет располагался в саду большого поместья. Судя по размеру участка и найденным там декоративным каменным резным фигуркам, его жители, вероятно, были богаты. Но, очевидно, это богатство не уберегло их от паразитов: в выгребной яме были обнаружены яйца власоглавов (Trichuris trichiura), цепней (Taenia), аскарид (Ascaris lumbricoides) и остриц (Enterobius vermicularis).

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«Кишечные черви – это паразиты, которые вызывают такие симптомы, как боль в животе, тошнота, диарея и зуд. Некоторые из них особенно опасны для детей и могут привести к недоеданию, задержке развития, поражению нервной системы и, в крайних случаях, даже к смерти», – Дафна Ланггут, ведущий автор исследования.

Все найденные паразиты существуют и сегодня. Они попадают в организм человека через зараженную пищу, например, через сырую или недоваренную говядину. Попав в кишечник, паразиты способны производить тысячи яиц в день в своих хозяевах.

Сегодня от паразитов достаточно легко избавиться с помощью лекарств и соблюдения надлежащих санитарных условий, однако без этих мер такие кишечные инфекции могли легко стать причиной целых эпидемий – именно это, по-видимому, происходило не раз в древнем Иерусалиме.

Раскопки на участке Армон ха-Нацив в Иерусалиме Фото: Yoli Schwartz / The Israel Antiquities Authority

«Исследования, подобные этому, помогают нам документировать историю инфекционных заболеваний в нашем районе и дают нам возможность заглянуть в жизнь людей в древние времена», – говорит Ланггут.

По словам авторов исследования, обнаружение G. duodenalis в туалетах железного века представляет собой «самое раннее известное свидетельство G. duodenalis, идентифицированное на сегодняшний день в популяции прошлого в любой точке мира», предполагая «длительное присутствие этого паразита у населения Ближнего Востока».