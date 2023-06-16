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От чего возникает синдром «красного человека»?

Фото: Healthline

Неприятные последствия могут настичь вас после употребления лекарства под названием ванкомицин.

Ванкомицин – антибиотик из группы трициклических гликопептидов, выделенный из Amycolatopsis orientalis, – имеет некоторые побочные эффекты. Так, после приёма он может вызывать синдром красного человека (RMS).

RMS возникает после быстрой инфузии ванкомицина. По данным MedlinePlus, ванкомицин используется для лечения колита – кишечной инфекции, вызванной бактериями, и не только.

Ванкомицин-индуцированный RMS также может развиться после использования насыщенного препаратом костного цемента при первичной замене коленного сустава. Симптомы могут появиться вскоре после инфузии или через несколько дней. Это состояние возникает у 4-50% пациентов, получающих ванкомицин внутривенно для лечения инфекции.

Симптомы включают сыпь на лице, шее и верхней части туловища, тошноту и рвоту, зуд, низкое кровяное давление, лихорадку и озноб, общую слабость, головокружение, боль в груди и спине, спазмы в мышцах туловища, ангионевротический отек, припухлость под кожей и учащенное сердцебиение. На светлой коже сыпь бывает сплошь красной – отсюда и название «синдрома красного человека».

Несмотря на то, что синдром иногда может привести к летальному исходу, в большинстве случаев он не приводит к серьезным последствиям. После лечения симптомы обычно исчезают, и большинство пациентов могут продолжать принимать те же лекарства.

В отчете об одном клиническом случае говорится, что 74-летняя женщина с выраженным остеоартрозом была госпитализирована по поводу полной замены коленного сустава. После наложения костного цемента, содержащего ванкомицин, на лице, туловище и конечностях женщины появились эритематозные изменения. В больнице «побочные эффекты» удалось снять. 

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