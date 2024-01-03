От новогодних салютов страдают миллионы птиц

Птицы в радиусе 10 километров от праздничных фейерверков попадают под их негативное воздействие.

Согласно результатам нового исследования, широкое использование фейерверков в канун Нового года отнимает у птиц их драгоценные энергетические запасы. Пиротехника может беспокоить пернатых на расстоянии до 10 километров.

Ученые в Нидерландах провели исследование и попытались выяснить, сколько потревоженных птиц взлетают в небо сразу после начала фейерверка, на каком расстоянии это происходит и какие группы видов реагируют сильнее всего.

Используя мониторинг количества птиц и информацию метеорологических радаров Королевского метеорологического института Нидерландов в ясную новогоднюю ночь и в обычные ночи, авторы обнаружили, что последствия фейерверков были в самом деле нешуточными.

Они выяснили, что почти 400 000 птиц поднимались в воздух сразу после начала салюта в некоторых регионах. Этот эффект был самым сильным в радиусе пяти километров, но на расстоянии до 10 километров он сохранялся – в небо поднялось в 10 раз больше птиц, чем обычно. Как объясняют исследователи, крупные птицы на открытых пространствах особенно чутко реагируют на фейерверки, после чего часами летают на огромной высоте.

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«Более крупные птицы, такие как гуси, утки и чайки, взлетают на высоту сотен метров из-за масштабных запусков фейерверков и остаются в воздухе до часа. Есть риск, что они попадут в плохие погодные условия зимой или потеряют ориентацию в воздухе из-за паники», – Барт Хукстра, ведущий автор исследования и эколог Амстердамского университета.

Полет отнимает у птиц много энергии, что особенно вредно в холодные зимние месяцы в Северном полушарии.

Например, предыдущее исследование показало, что гуси, потревоженные фейерверками, тратят на поиски еды на 10% больше времени в течение 11 дней после этого, чем в обычных условиях. Птицам приходилось восполнять энергию в незнакомых местах.

Авторы исследования считают, что этот вопрос следует решить при планировании фейерверков путем создания зон, свободных от пиротехники, в местах обитания крупных птиц.