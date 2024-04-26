Откуда на «крыше мира» радиация? Ученые раскрыли причину

Виноваты индийские предприятия по переработке отработанного ядерного топлива.

Исследователи из Института экологии Земли Китайской академии наук выявили, что индийские предприятия по переработке отработанного ядерного топлива (ОЯТ) становятся источником загрязнения Южно-Тибетского нагорья радиоактивным изотопом йод-129.

Тибетское нагорье, которое также известно, как «третий полюс Земли» и «крыша мира», является отдаленным, изолированным регионом, где человеческое вмешательство минимально.

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Специалисты провели анализ вариаций йода-129 в биоиндикаторах — мхах и лишайниках на плато. Результаты показали, что содержание изотопа превышает уровни в городах Китая, однако в 20-40 раз ниже концентрации радионуклида вблизи индийских и европейских заводов по переработке ядерных материалов.

«Мы не ожидали, что индийские ОЯТ-заводы окажут такое значительное влияние на Тибетское нагорье. Поскольку в Индии работает и строится множество ядерных объектов, это создает радиационные риски. Поэтому нам все еще нужно больше данных, чтобы оценить масштабы такого воздействия», — отметил автор исследования, доктор Чжан Луюань.

Ранее китайские ученые выяснили, когда люди пришли на Южно-Тибетское нагорье.