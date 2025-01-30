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Откуда на Марсе берутся пылевые бури?

Откуда на Марсе берутся пылевые бури?

Ученые считают, что их провоцирует нестабильный тепловой баланс планеты.

Пылевые бури на Марсе регулярно осложняют работу трудолюбивых марсоходов – например, из-за них могут забиться солнечные панели устройств, что резко снизит количество генерируемой энергии и помешает марсоходу работать дольше. Но откуда берутся пылевые бури? 

Новое исследование выявило связь между энергетическими процессами на Марсе и погодными аномалиями: как оказалось, энергия, которую получает и отдает планета, формирует так называемый радиационный энергетический баланс (REB), влияющий на климат. Профессор Лиминг Ли из Хьюстонского университета (США) отметил, что распределение REB по широте определяет температурные характеристики поверхности и атмосферы.

В отличие от Земли, где тепловой баланс относительно стабилен, на Марсе ситуация сложнее. Команда Ларри Гуана проанализировала данные с Mars Global Surveyor за десять земных лет. Оказалось, что на Марсе избыток энергии сосредоточен на полюсах, тогда как на Земле — в тропиках. В северном полушарии Марса весной и летом энергия концентрируется у северного полюса, осенью и зимой она перемещается в южное полушарие. Этот процесс обусловлен изменением расстояния до Солнца.

Дисбаланс энергии приводит к нагреву атмосферы и возникновению пылевых бурь. А поднятая пыль снижает количество поглощаемой и излучаемой энергии, что дополнительно влияет на климат. Тонкая атмосфера Марса усиливает климатические различия, делая планету трудной для исследования.

Ранее сообщалось, что посадочный модуль NASA InSight зафиксировал мощнейшее землетрясение (точнее, марсотрясение) на Красной планете, которое по оценкам ученых достигло пяти баллов, если сравнивать его с подобными событиями на Земле.

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