Откуда на Марсе берутся пылевые бури?

Ученые считают, что их провоцирует нестабильный тепловой баланс планеты.

Пылевые бури на Марсе регулярно осложняют работу трудолюбивых марсоходов – например, из-за них могут забиться солнечные панели устройств, что резко снизит количество генерируемой энергии и помешает марсоходу работать дольше. Но откуда берутся пылевые бури?

Новое исследование выявило связь между энергетическими процессами на Марсе и погодными аномалиями: как оказалось, энергия, которую получает и отдает планета, формирует так называемый радиационный энергетический баланс (REB), влияющий на климат. Профессор Лиминг Ли из Хьюстонского университета (США) отметил, что распределение REB по широте определяет температурные характеристики поверхности и атмосферы.

В отличие от Земли, где тепловой баланс относительно стабилен, на Марсе ситуация сложнее. Команда Ларри Гуана проанализировала данные с Mars Global Surveyor за десять земных лет. Оказалось, что на Марсе избыток энергии сосредоточен на полюсах, тогда как на Земле — в тропиках. В северном полушарии Марса весной и летом энергия концентрируется у северного полюса, осенью и зимой она перемещается в южное полушарие. Этот процесс обусловлен изменением расстояния до Солнца.

Дисбаланс энергии приводит к нагреву атмосферы и возникновению пылевых бурь. А поднятая пыль снижает количество поглощаемой и излучаемой энергии, что дополнительно влияет на климат. Тонкая атмосфера Марса усиливает климатические различия, делая планету трудной для исследования.

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Ранее сообщалось, что посадочный модуль NASA InSight зафиксировал мощнейшее землетрясение (точнее, марсотрясение) на Красной планете, которое по оценкам ученых достигло пяти баллов, если сравнивать его с подобными событиями на Земле.