Откуда у кошек залысины перед ушами?

Зоологи считают, что нашим домашним питомцам не стоит комплексовать из-за редеющего меха на мордочке - залысины перед ушами это абсолютно нормально!

Редкий мех перед ушами у котов может быть результатом эволюционного приспособления к охоте на мелких грызунов, предполагает специалист по защите животных Джудит Стелла из Университета Пердью.

Если присмотреться к нашим питомцам, можно заметить, что в отличие от крупных кошачьих, таких как тигры или львы, у малых видов этого семейства почти отсутствует мех рядом с ушными раковинами. Такую склонность к «залысинам» можно встретить не только у домашних котиков, но и у степных котов (Felis lybica), и у оцелотов (Leopardus pardalis), и даже у рысей (Lynx).

Стелла верит, что причиной такой эволюционной адаптации является необходимость воспринимать более высокие частоты, на которых общаются грызуны, ведь они составляют основной рацион малых кошачьих видов.

«Кошки могут слышать ультразвук, а грызуны издают звуки в этом диапазоне частот», – пояснила исследователь. — «Возможно, отсутствие меха помогает направлять звуковые волны прямо в ухо или ориентироваться, откуда именно исходит звук».

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А вот большим кошкам, которые в основном питаются копытными – антилопами, кабанами или другими крупными животными, такая эволюционная адаптация могла быть просто ни к чему. Поэтому, скорее всего, они и сохранили заросли пышного меха рядом с ушами.

Знали ли вы? Ранние исследования показали, что в процессе «одомашнивания» размер мозга кошек уменьшился, а окрас стал более разнообразным. Также в процессе эволюции и совместного проживания с людьми кошки поменяли свою вокализацию (проще говоря: тональность мяуканья), чтобы человек смог воспринимать их голодное мяуканье как сигнал бедствия.

Протестировать любую гипотезу эволюционной адаптации непросто, признаются учёные. Предпочтение – и как следствие эволюционное выживание — партнёров с «залысинами» у мелких кошачьих видов могло быть связано с рядом всевозможных причин, о которых нам попросту неизвестно. Как бы то ни было, эта отличительная черта небольших кошек превратилась в их преимущество при охоте на грызунов, поэтому жаловаться и комплексовать им уж точно не стоит!