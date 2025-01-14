Откуда у саблезубых хищников взялись такие клыки?

Ученые раскрыли причину появления огромных клыков у саблезубых тигров и других зверей – они стали мощным оружием для охоты на большую добычу (представителей мегафауны).

Группа ученых из Бристольского университета в Великобритании провела исследование, посвященное изучению причин возникновения длинных и острых клыков у саблезубых хищников. Эти животные прошли через несколько этапов эволюции, причем среди млекопитающих зафиксировано пять подобных изменений. Целью ученых стало определение того, насколько гармонично сочетались острота и прочность у саблезубых клыков.

Для проведения эксперимента исследователи создали с помощью 3D-печати металлические копии зубов 95 различных хищников, включавших 25 саблезубых видов. Затем они провели ряд практических тестов и компьютерных симуляций, чтобы проанализировать эффективность этих природных «инструментов». Результаты показали, что высокая функциональная эффективность способствовала многократному появлению саблезубых форм. Крупные клыки стали мощным оружием для охоты на большую добычу.

Вместе с тем, узкая специализация часто приводила к вымиранию саблезубых животных одновременно с исчезновением их основной пищи. В отличие от них, виды с более универсальными зубами легче приспосабливались к меняющимся условиям среды и могли выжить. Ученые полагают, что полученные знания о биомеханике саблезубых могут найти применение в инженерных решениях.

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