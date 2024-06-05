Откуда у жирафа такая длинная шея?

Разгадкой феномена (по крайней мере, по мнению учёных в одном конкретном исследовании) оказались потребности беременных самок этих животных.

Ученые из Университета штата Пенсильвания выдвинули гипотезу, что удлинение шей у жирафов связано с необходимостью самок дотягиваться до наиболее качественных листьев на деревьях во время беременности.

Ранее учёные выдвигали множество теорий относительно того, откуда у жирафов такие длинные шеи – и до сих пор не получили единого конкретного ответа. Одни считают, что удлинение шей у жирафов в процессе эволюции было результатом соперничества между самцами. Согласно этой теории, в результате борьбы между самцами преимущество получали особи с более длинными шеями: самцам проще молотить друг друга крепкими головами (кости черепа у них очень толстые) во время поединков. Другие верят, что длинная шея нужна просто для того, чтобы довольно беззащитный жираф мог издалека видеть приближающихся хищников.

Третьи логично предполагают, что длинной шеей жираф обзавелся для того, чтобы получить в свое распоряжение кормовую базу, недоступную для животных пониже ростом. Например, у окапи, ближайшего ныне живущего родича жирафа, шея совершенно нормальной длины.

В рамках нового исследования ученые изучили фотографии нескольких сотен диких и содержащихся в неволе масайских жирафов. Для точного измерения пропорций тела животных использовались изображения, отвечающие определенным требованиям, например, с жирафами, которые стояли строго перпендикулярно к камере. Изображения были взяты из открытых фотохранилищ и из личных исследовательских архивов.

Ученые выявили, что у самок жирафов шеи относительно длиннее, чем у самцов. Исследователи предположили, что причиной этого являются повышенные потребности самок в питании во время беременности и кормления потомства — из-за необходимости получать больше питательных веществ самкам требуется длинная шея, чтобы проникать глубоко в кроны деревьев и поедать лучшие листья.

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Другие интересные факты про жирафов У жирафов самое высокое из всех зверей кровяное давление, и все же им как-то удается быстро опускать голову с пятиметровой высоты к самой земле и при этом не падать в обморок.

Поскольку жирафам непросто ложиться на землю и вставать (к тому же лежащий жираф практически беспомощен), они, похоже, спят не дольше пяти минут за раз (что очень трудно наблюдать в природе).

Жирафы неделями могут обходиться без воды, получая влагу исключительно из листьев.

Жирафы появились на Индийском субконтиненте и мигрировали из Азии в Африку около 8 миллионов лет назад.

Ранее специалисты выяснили, что в рога жирафов бьют смертельные молнии.