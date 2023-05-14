Откуда в Балтийском море взялись таинственные пятна?

Объяснение неожиданное: виновата пыльца от сосен.

Исследователи обнаружили, что необычные закрученные «пятна», которые время от времени появляются в Балтийском море, на самом деле состоят из плавающей пыльцы деревьев.

Таинственные пятна отчетливо видны на спутниковом снимке с цветокоррекцией, сделанном у побережья Гданьска в Польше 16 мая 2018 года, но в последние годы они неоднократно появлялись и на других спутниковых снимках.

Исследователи знали, что такие завихрения были вызваны ветровыми течениями и волнами, перемещающими пятна по поверхности океана. С формой понятно, но из чего состоят сами пятна? Первоначально эксперты подозревали, что это результат цветения водорослей или «морские сопли» – слизистое вещество, вырабатываемое планктоном.

Однако в новом исследовании ученые проанализировали отражающие свойства таинственного вещества и обнаружили, что оно больше напоминает пыльцу сосен (Pinus sylvestris). Внешний вид пятен и непосредственные наблюдения местных ученых позже подтвердили, что пятна состояли именно из нее.

Сосны являются наиболее распространенным деревом в Польше, составляя более 55% лесов, которые, в свою очередь, покрывают чуть менее 30% территории страны. Однако ранее ученые не подозревали, что пыльца деревьев может уноситься ветром так далеко от берега.

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После идентификации пыльцы исследователи обратились к архивным спутниковым снимкам и отметили, что подобные пятна появлялись 14 раз в период с 2000 по 2021 год. Количество пыльцы в пятнах увеличивалось из года в год. Повышение уровня пыльцы в течение периода исследования отражают глобальную тенденцию, вызванную изменением климата.

Команда считает, что из-за высокого содержания органического углерода в пыльце необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью оценить роль, которую это вещество может играть в океанических экосистемах.