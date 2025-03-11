Откуда в древнем Китае взялись кошки? Ответили учёные

Животных в страну могли завезти торговцы Шелкового пути.

Международная группа ученых выяснила, что домашние кошки попали в Китай благодаря торговцам Шелкового пути. Кошки (Felis catus) произошли от африканских диких предков (Felis silvestris lybica). Долгое время считалось, что их одомашнили около десяти тысяч лет назад на Ближнем Востоке, а затем они распространились в Европу около 3000 лет назад.

Однако новые исследования указывают, что в Китай кошки прибыли намного позже — в период расцвета Шелкового пути (500–800 годы нашей эры). Исследователи проанализировали 22 кошачьих остатка из 14 древних китайских поселений возрастом около 5000 лет. ДНК-тесты подтвердили, что 14 из них принадлежали домашним кошкам.

Самые древние остатки домашней кошки найдены в городе Тунвань (Шэньси) и датируются 730 годом нашей эры. Генетика этой кошки схожа с кошкой, найденной в Казахстане между 775 и 940 годами нашей эры, что подтверждает предположение о распространении кошек через Шелковый путь.

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Первые домашние кошки в Китае были преимущественно белого окраса или имели тигровую полосатость с белыми пятнами. Кот из Тунвана обладал длинной белой шерстью и крепким телосложением. Интересно, что и сегодня в Восточной Азии белые кошки распространены больше, чем в других регионах.

На начальном этапе кошки были редкостью и высоко ценились, их дарили знати. Уникальное сочетание независимости и ласковости сделало их популярными среди людей. Позже кошки стали важной частью китайской народной культуры, и их появление в доме сопровождалось специальными ритуалами, где кошка воспринималась как почетный гость, а не простое имущество.

Ранее сообщалось, что в Китае нашли кладбище лошадей бронзового века.